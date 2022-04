Barbosa reporta que 86 escuelas no regresaron a clases presenciales en Puebla

En el estado de Puebla, el regreso a clases presenciales en su totalidad significó la apertura de 12 mil 315 escuelas; sin embargo, sólo 86 no lo hicieron debido a que se encuentran en rehabilitación, así lo informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En videoconferencia de prensa, explicó que las instituciones que no regresaron a la presencialidad están recibiendo labores de rehabilitación por el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee).

Asimismo, Barbosa Huerta dio a conocer que hubo el reporte de dos escuelas particulares que no volvieron al sistema presencial el pasado 25 de abril, pero sí lo hicieron un día después.

Sobre el personal docente, indicó que únicamente tres de 80 mil 942 no se reincorporaron a las aulas, debido a que contaban con incapacidad por problemas de salud.

De acuerdo con la Secretaría de Educación estatal, un millón 647 mil 401 estudiantes poblanos regresaron a las aulas de manera total, luego de más de dos años de pandemia por el covid-19, periodo en donde se implementó la modalidad a distancia e híbrida, esta última desde el 30 de agosto de 2021.

El pasado martes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el gobierno federal tomará control de la nómina de educación de los estados y apoyará a su financiamiento.

Al respecto, el titular del Ejecutivo local, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que, por el momento, su gobierno no ha sido notificado sobre dicho tema.

Pero aclaró que, desde siempre, el pago de la nómina se ha costeado en una combinación de recursos entre los dos órdenes de gobierno (federal y estatal).

“No hay una ruta cierta de eso que se dijo, sé que hay más de eso, pero no tenemos información, las nóminas de maestros siempre es una función de recursos, hay fondos todo el tiempo (…), pero no tengo información al respecto, no hemos sido notificados”.

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla