Belinda, primera mujer procesada por abuso sexual en Puebla; su pareja la defiende

Belinda N., de 34 años, de actividad comerciante, es la primera mujer procesada por el delito de abuso sexual en contra de un menor de edad en el estado de Puebla.

La denuncia la interpuso una joven de 16 años, quien la denunció por presuntamente hacerle tocamientos lascivos cuando ingresó a su tienda ubicada en Agua Santa, en la capital poblana; sin embargo, familiares de Belinda acusaron que son falsas y graves las acusaciones.

La pareja sentimental de Belinda N refirió que los señalamientos no tienen fundamento, y no dio más detalles de lo que sucedió cuando la denunciante acudió a su tienda.

El Ciudadano lo contactó, pero él no respondió sobre la detención de su pareja por la policía estatal el pasado 17 de octubre.

El joven, del que se omite su identidad, publicó en la red social, que Belinda es inocente:

“Buenas noches gente, la señora acusada es mi pareja, solo puedo decirles que al igual que ustedes me tocó criticar la información de gente detenida por diferentes tipos de delitos, solo puedo decirles que hasta que no le toca a uno es cuando cree la frase ‘ es mentira lo que dice la noticia ’; de corazón les deseo no pasen por una situación así, donde la persona es inocente, pero por el simple hecho de que el ‘agraviado’ es mujer, una menor, una persona con capital o influyente se le dé el apoyo legal”

Agregó en su publicación:

“invito a las autoridades que así como cuando ya esté detenida la persona quieren llevar un proceso como lo marca la ley, las autoridades también arresten a los acusados como marca la ley y no saltándose las normas marcadas, a la hora que comparta información también deberían de informarse de la situación actual y no difundir información falsa perjudicando la integridad de la persona, ya que influye no sólo en ella si no todo lo que le rodea como su negocio, su trabajo, sus amigos y familiares (sic)”.