Bloquean acceso a AICM en demanda de oncológicos

Por Iris Mabel Velazquez Oronzor/Agencia Reforma



Ciudad de México, México.- Padres de familia de niños con cáncer bloquean la Avenida Capitán Carlos León, principal acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en demanda de medicamentos.

En entrevista, Omar Hernández, vocero de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos. dijo que con ésta, suman seis protestas en este sitio con la misma petición: garantizar que los niños con cáncer tengan sus tratamientos sin retraso.

El pasado 30 de junio, recordó, fue la última ocasión que se manifestaron, y han sostenido 21 reuniones con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), pero hace mes y medio que los tratamientos no se han aplicado completos ni en tiempo en el Estado de México, Ciudad de México y Veracruz.

A partir de hoy y los siguientes martes, esta organización bloqueará este acceso al AICM hasta que haya solución efectiva.

Los inconformes, que llegaron a las 8:30 horas al lugar, donde ya los esperaban representantes de la Secretaría de Gobernación con la oferta de entablar un diálogo, advirtieron que el bloqueo de hoy se retirará después de las 17:00 horas.

«El mismo Secretario de Salud lo admitió en su comparecencia, que realmente hace falta ese medicamento oncológico, y necesitamos acciones no solo que lo admitan»



«Ya no podemos esperarnos a creer nuevamente porque nos quedaron mal, realmente nos sentimos ofendidos de que nos estén dando por nuestro lado como al principio. Por eso escalamos la protesta para que la gente sepa hoy en día que sí hay algo, sí hay trabajo con ellos, pero no se están dando las cosas. Nos sentimos burlados, nos sentimos ofendidos»

Omar Hernández

Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos