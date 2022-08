Brittney Griner es sentenciada a 9 años de prisión en Rusia por contrabando de drogas

Un tribunal ruso condenó a nueve años de prisión a la basquetbolista estadounidense Brittney Griner por contrabando de drogas con intención criminal. Las autoridades de aquel país encontraron culpable a la deportista, quien fue arrestada el pasado 17 de febrero en un aeropuerto de Moscú.

La sentencia en contra de Brittney Griner se da en medio de las preocupaciones de que la estrella de la WNBA sea un «peón político» en la guerra de Rusia contra Ucrania. Incluso, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció ya sobre la condena que se dio este jueves 4 de agosto. La calificó como inaceptable y pidió la liberación inmediata de la atleta.

«Rusia está deteniendo a Brittney por error. Es inaceptable y le pido a Rusia que la libere de inmediato para que pueda estar con su esposa, seres queridos, amigos y compañeros de equipo». Dijo Biden en un comunicado; también aseguró que «trabajará incansablemente» para repatriar a Griner, de 31 años.

Autoridades rusas detuvieron a Brittney Griner en el aeropuerto de Moscú en febrero, luego de que agentes aduanales encontraran en su equipaje cartuchos de vapeador con aceite de cannabis. La sustancia es ilegal en Rusia, aunque la deportista argumentó que la utilizaba con fines medicinales. Desde aquel entonces permaneció en la cárcel.

Para reducir su sentencia, la medallista olímpica se declaró culpable de cargos relacionados con el contrabando de drogas. Aunque la deportista dijo que en ningún momento tuvo la intención de infringir la ley.

«No tenía intención de infringir ninguna ley rusa. No tenía intención. No conspiré ni planeé cometer este delito. Es por eso que me declaré culpable de mis cargos», dijo Brittney Griner ante el tribunal de la ciudad de Khimki.