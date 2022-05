Bullying en escuelas Oriente y Benavente, ¿tendencia en escuelas particulares?

El pasado 6 de abril del año en curso, al interior de las instalaciones del Instituto Oriente, fue golpeado un estudiante por sus compañeros, hecho que de acuerdo a las declaraciones de la madre del menor fue ignorado por la escuela, por tal interpuso una denuncia.

Por lo anterior, la institución educativa respondió que sí actuó, aunque desmintió a la progenitora, afirmando que sólo tres alumnos habían participado en la agresión, no 15 como argumentó.

A esta situación de violencia escolar se suma una golpiza en el patio del Colegio Benavente, la cual circuló en un video a través de redes sociales.

En el caso del Instituto Oriente, la mamá del estudiante agraviado y las autoridades del plantel se han visto envueltas en una serie de declaraciones en las que ambas partes exponen diferentes circunstancias.

La escuela aseguró que sí atendió el caso y aplicó lo estipulado a “los protocolos que para el efecto existen en el Instituto Oriente”.

“Es falso que los directivos hacen como si no pasara nada y den largas para que los papás del alumno agredido se cansen, desistan y terminen por cambiar a su hijo de escuela. Es falso que a dichos papás se les haya tratado como alumnos (sic) de segunda y sólo importe el compadrazgo”

Sin embargo, la madre del menor aseveró que la postura de la institución es hartarlos para que decidan dar de baja a su hijo.

Comentó que levantó denuncia ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero el colegio ha dado respuesta “casi nula”.

El día del ataque, el joven habló a sus padres para que fueran por él, ellos argumentan que el Instituto no los dejó entrar, éste los desmiente; al ver a su vástago, él presenta golpes en la espalda, tórax y un derrame ocular.

En tanto, a este caso, el gobernador poblano, Miguel Barbosa Huerta, llamó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal y la local a intervenir.

“Esos ya son delitos, no porque se cometan en una escuela, no porque sean menores de edad, no porque sean bajo las condiciones de esas formas de comportamiento, de novatadas, de esas cosas así, se exime de cometer inclusive delitos”