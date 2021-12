Califica Samuel Méndez, ridícula la regulación de mototaxis

Samuel Méndez Díaz, representante legal de la Unión de Transportistas y presidente de Enlace Transporte de Puebla AC, calificó como «ridículo» el intento de regular los mototaxis, al ser una regresión en el servicio de transporte público por lo que ni siquiera debería considerarse su operación.

En entrevista con El Ciudadano MX, destacó que estas unidades no cumplen con el pase de revista vehicular ni con la legalidad existente, cómo la instalación de cámaras o botones de pánico en las unidades.

«Yo pienso que no se deben de regular, porque no puede regularse un vehículo que no pasa la norma oficial mexicana y la propia ley».