Cambian 15 ayuntamientos sus reglas para cobrar el DAP

Hasta el momento, 15 ayuntamientos han sesionado para modificar la formula y aprobar el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP). Este día podrían sesionar otros 30, a pesar de que al menos 180 municipios expresaron interés, señaló Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal en el Congreso.

En entrevista, dijo que la aprobación de las leyes de ingresos, con esta modificación, tendría que hacerse a más tardar el 26 de diciembre; sin embargo, hoy se clausura el período de recepción de solicitudes. Recordó que 180 ayuntamientos han mantenido reuniones en torno al tema.

Comentó que tiene conocimiento de que las 19 cabeceras distritales han solicitado la aprobación, sólo Tecamachalco no lo ha solicitado.

Jorge Estefan Chidiac recordó que el Derecho al Alumbrado Público (DAP) se ha cobrado desde hace más de 20 años y a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo declaró como inconstitucional, se cobra de forma clandestina en más de 190 municipios en la entidad, pues “sólo hay como 20 que no lo cobran”.

Pidió ser realistas en el tema de presupuesto, pues la suspensión causaría crisis en finanzas públicas y problemas en el pago de la luz de los mismos ayuntamientos.

Reiteró que cobrar impuestos es necesario para el funcionamiento de todas demarcaciones, motivo por el cual ni el gobierno en turno ni la oposición impulsan iniciativas como dejar de pagar el agua o la recolección de basura.

“Esto es un problema real. Ya no es un asunto de la capital, el DAP es un asunto integral de finanzas públicas. Ya no es ‘me cae bien Lalo Rivera o me cae mal’, ni de ‘soy del PRI o soy del PAN’ es un asunto de gobernabilidad”

Jorge Estefan Chidiac