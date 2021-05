Candidatos y candidatas de Morena-PT a las alcaldías despliegan actividades de campaña

Ahora que las campañas locales han arrancado, los y las candidatas de la coalición Juntos Haremos Historia, de Morena y el PT, a los ayuntamientos del interior del estado y la zona conurbada han desplegado sus actividades proselitistas.

Entre quienes ya tuvieron actividad de campaña se encuentran los morenistas Karina Pérez Popoca, quien busca la reelección en San Andrés Cholula; Aldo Hernández, candidato por Ajalpan. Del PT Ariadna Ayala, en Atlixco; y Pedro Tepole, en Tehuacán.

La candidata Karina Pérez Popoca, en busca de extender su mandato en San Andrés Cholula, aprovechó un mitin para dar por incluido el tema “persecución política” del cual la han señalado algunos panistas.

Y es que la alcaldesa con licencia, es decir, que busca la reelección, ha promovido denuncias contra la administración pasada a cargo del panista ya detenido Leoncio N y el actual candidato de ese partido, Edmundo Tlatehui, por peculado.

“ Leoncio es el resultado de las decisiones que se toman, el resultado de impunidad y corrupción. Como funcionaria con licencia hay instituciones que nos observan. Yo no soy quien va a juzgar si el señor tiene o no responsabilidad”.

Y dijo que será la última vez que hablará de los panistas durante su campaña.

Además, se le cuestionó por su excompañero —y examigo según palabras de ella misma—, Adán Xicale. Este personaje buscaba la candidatura que Morena terminó otorgándole a ella:

“Adán Xicale, al no verse favorecido por Morena, se fue al PES. Él (en su campaña) está tratado de engañar a la ciudadanía. Si no lo favorecieron no hay que traicionar a la ciudadanía”.

Karina Pérez Popoca