CCE devuelve a gobierno predio de Reserva Atlixcáyotl, confirma Miguel Barbosa

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla ya devolvió al gobierno estatal el predio ubicado en la Reserva Atlixcáyotl que le fue donado en 2004 para construir su sede, confirmó el titular del Ejecutivo local, Miguel Barbosa Huerta.

El gobernador señaló, en conferencia de prensa, que el terreno que estuvo en litigio durante el año pasado fue devuelto desde “hace rato” y ahora ya es propiedad del estado.

Explicó que mide 6 mil metros cuadrados y hoy en día tiene un “hoyote”, debido a que la cámara empresarial estaba preparando una cimentación que llevaba ocho años sin concluirse.

En 2004 la administración estatal de Melquiades Morales Flores donó al CCE un terreno de 14 mil metros cuadrados, con un valor de 500 millones de pesos, para que construyera sus oficinas.

Pero al no concretar la obra, en 2011, el exgobernador Rafael Moreno Valle sólo les otorgó 6 mil metros cuadrados.

No obstante, en julio de 2021, Barbosa Huerta logró rescindir el contrato de donación de 2011 porque el organismo no cumplió con la construcción de sus oficinas.

Tras anunciar que el Congreso local tendrá una nueva sede para 2024, el gobernador Miguel Barbosa Huerta descartó que el nuevo inmueble se vaya a construir en el predio que antes era propiedad del CCE.

Señaló que están en la búsqueda de un espacio más grande porque se necesita al menos una hectárea para que los diputados puedan desempeñar su labor en un edificio “verdaderamente apto” y moderno.

El mandatario comentó que el inmueble del Poder Legislativo, ubicado en la calle 5 Poniente, ya no es apropiado debido a que los diputados “ya no caben”.

“Se necesita un diseño muy moderno para que sea un lugar verdaderamente apto para el desarrollo de las actividades del Congreso (…) ya no caben, cualquiera que llega se cuelga de sus ventanas, están colgados meciéndose, se cuelgan de una cuerda y ahí están colgados, así están en el Congreso actual, no ya no se puede así”