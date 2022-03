Celebra BUAP foro sobre reforma eléctrica y energías alternativas

A partir de la función social que tiene la universidad, desde una perspectiva institucional y científica, este día se celebró el Foro La reforma eléctrica y las energías alternativas en la BUAP, con la participación de destacados investigadores, quienes dieron cuenta de sus propuestas en materia de biocombustibles y creación de fuentes de energía alternativa, en las cuales no sólo se aprecia la contribución tecnológica, sino la búsqueda del desarrollo económico y social del país desde una mirada sustentable.

Su inauguración estuvo a cargo del vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado, el doctor Ygnacio Martínez Laguna, en representación de la rectora Lilia Cedillo Ramírez, quien agradeció la participación no sólo de académicos, sino también de representantes del sector gubernamental, así como de periodistas especializados, para orientar a los interesados en aspectos legales y sociales sobre el tema.

Martínez Laguna recordó que el pasado 30 de septiembre, el presidente de la República presentó la iniciativa de reforma de la ley eléctrica a la Cámara de Diputados, la cual plantea modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. De ser aprobada, la Comisión Federal de Electricidad se convertiría en un organismo de Estado, desapareciendo las subsidiarias. Esto, dijo, ha generado diversas reacciones, pero en la BUAP las propuestas expuestas en este foro no se vuelcan a las dimensiones políticas del tema, sino a las de carácter científico.

En la inauguración también estuvieron los directores del Instituto de Ciencias, Carolina Morán Raya; del Instituto de Física, Felipe Pérez; y de la Facultad de Ciencias Físico Matemática, Martha Palomino.

La primera ponencia de este foro estuvo a cargo de la doctora Griselda Corro Hernández, académica investigadora del Instituto de Ciencias (ICUAP), quien expuso el trabajo que realiza para la creación de biodiésel como una alternativa al uso de combustibles fósiles.

Recordó que después de la Revolución Industrial se ha observado el incremento de los niveles del CO2 (Dióxido de Carbono) en el medio ambiente, así como el calentamiento global, el cual desde entonces a la fecha aumentó al doble. La investigadora refirió que las consecuencias de estas temperaturas son alarmantes para el planeta, pues el deshielo de la Antártida es un hecho, lo que genera que los niveles del mar se incrementen, además de generar climas extremos que afectan la actividad agrícola, de la cual dependemos para la alimentación.

Otra de las consecuencias es la generación de ozono y los niveles de concentración de smog, el cual oxida las vías respiratorias con consecuencias nefastas en la salud del ser humano. Todo este panorama, señaló, implica la existencia de una demanda importante de energía, la cual proviene en muchos casos de los combustibles fósiles que intervienen en los procesos para generar petróleo, gas natural y carbón.

Ante esta problemática, la investigadora propone el uso de los biocombustibles, como bioetanol biogás y biodiésel que se generan en cantidades importantes, sobre todo en países de la Unión Europea.

“En México se producen 42.2 millones de litros anuales de biodiésel, el cual se hace a partir de aceites naturales e incluso de la grasa que no se ocupa de algunos animales. No obstante, por su proceso de producción puede llegar a costar hasta 25 pesos el litro, sobre todo por la energía o electricidad que se emplea para calentarlo, por eso es que desarrollamos un proceso que no utiliza electricidad, sino energía solar, además de un catalizador que acelera la reacción. Este catalizador se desarrolla en la facultad, lo hemos probado, incluso en una planta piloto de 50 litros, además de motores y ha tenido muy buenos resultados”