Céspedes reconoce fallas en el Poder Judicial de Puebla

El gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, hizo un llamado al Poder Judicial para revisar fallas en sus procesos de aplicación de justicia, pues reconoció que este no se encuentra funcionando adecuadamente.

En entrevista, el mandatario poblano expuso que es necesario que en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) identifiquen áreas de oportunidad. En caso de no encontrarse fallas en su actuar, se verá el tipo de responsabilidad que debe asumir quien no haga bien su trabajo.

Esto en referencia al juez de Puebla, Jorge Ramírez Téllez, quien fue exhibido en la conferencia mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador, por haber emitido resoluciones en seis casos de forma «desfavorable a los intereses de la justicia.»

«Yo creo que es muy importante que haga un análisis el mismo Poder Judicial, que revise exactamente cuáles son las áreas de oportunidad, en qué se está fallando, y si no hay fallas, si no hay ningún otro motivo, habrá que ver cuáles son las responsabilidades que tendrían que asumir quienes no hayan hecho bien su trabajo«

Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Gobernador de Puebla