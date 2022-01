Ciclistas piden espacios seguros ante autoridades; cancelan rodada por granizo

Ciclistas poblanos piden a las autoridades estatales invertir en la atención de problemas de transporte en la ciudad de Puebla, además de promover una movilidad incluyente.

Integrantes del Consejo Ciclista Poblano Cadena y del colectivo Chikciwaj acudieron la tarde de este sábado 15 de enero a la ciclovía elevada ubicada en Avenida Reforma y Boulevard Norte para realizar una rodada.

Sin embargo, debido a una fuerte lluvia la actividad fue cancelada, no obstante la comunidad ciclista pidió a las autoridades más espacios seguros para ellos.

Afirmaron que no se oponen al retiro de las estructuras elevadas, pero sí exigieron que sean creados más ciclovías que cumplan con medidas de seguridad.

A su vez exhortaron a las autoridades a generar estrategias para generar una movilidad incluyente en la que se contemplen a los ciclistas, peatones y personas con discapacidad.

Yaociwayolistli informó que el día de ayer fueron recibidos en casa Aguayo por autoridades de las Secretarías de Gobernación, y de Movilidad y Transporte para atender sus peticiones.

Sin embargo, indicó que en dicha reunión les mencionaron que no había estudios previos para tomar la decisión de retirar las ciclovías elevadas.

«No nos dieron ningún argumento, nos dijeron que no hay ningún estudio previo, no hay órdenes de retirarla, no existen estudios, análisis, o encuestas, no hay nada», mencionó Yaociwayolistli.