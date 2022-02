Ciudad Modelo no está abandonada “pero es un reto”: Secretaría de Economía

“Para mi Ciudad Modelo es un reto y es una oportunidad. Ciudad Modelo no está abandonada, es una responsabilidad de este gobierno y el gobernador Barbosa lo tomó como un proyecto estratégico para detonar la inversión que al final se hizo con dinero público”, señaló Olivia Salomón Vibaldo, titular de la Secretaría de Economía Estatal.

Ciudad Modelo fue una de las “obras emblemáticas” realizadas durante la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle, quien ante la llegada de la armadora alemana Audi presentó un proyecto social-económico, para impulsar la región de San José Chiapa.

Al inicio de su gobierno, Miguel Barbosa Huerta dijo que una de sus metas era eliminar al Organismo Público Descentralizado que administraba el lugar, al señalar que su construcción violaba la autonomía de los municipios.

Durante su comparecía ante el pleno del Congreso del Estado, como parte de la glosa del Tercer Informe del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, respondió las preguntas del diputado de Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez.

Destacó que en San José Chiapa está instalado un centro de capacitación para la industria automotriz de primer mundo, en donde están estudiando muchos jóvenes poblanos.

Recordó que hace unas semanas se anunció que la empresa estadounidense Link EV Electric Vehicles instalará una planta de vehículos eléctricos allí. En aquella ocasión, se dijo una inversión de 265 millones de dólares se generarán cerca de 400 empleos directos, en una primera fase.

Dijo que el área de electromovilidad de la nueva empresa trabajaría de la mano con Audi, para agilizar el impuso económico.

Explicó que lo que no logró Ciudad Modelo durante las administraciones pasadas fue el desarrollo regional, pues los vecinos del lugar no son quienes aspiraron “a los trabajos bien remunerados”, dijo, en la armadora.

Adelantó que la visión de este gobierno es que se instalen empresas en la zona y que la contratación del personal sea para los habitantes del lugar, por lo que invitó a los legisladores a realizar un recorrido en conjunto con la Secretaría de Economía, para constatar el avance de los trabajos.

Piden continuidad en impulso económico

Al hacer uso de la palabra, el legislador Fernando Morales aseguró que Ciudad Modelo se encuentra abandonada, lo que calificó como “una lástima”, por los edificios, casas, puntos comerciales y demás infraestructura que se construyó para impulsar la zona.

Cuestionó que si la administración actual sigue impulsando una política pública industrial, no se puede perder con cada cambio de gobierno.

“Todos los gobiernos que llegan dicen que son los mejores. Que lo que antes tenían ya no servía. No es cierto, todos los gobiernos, por malos que hayan sido, han dejado un granito e arena para que se siga desarrollando el estado. Siempre ha habido algo bueno, no puede ser todo malo”, subrayó en tribuna el legislador.

Te puede interesar: Cesarán a dos policías por ingerir bebidas embriagantes en Comisaría Zona Norte

Foto: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com