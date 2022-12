Claudia Sheinbaum anuncia que apelará medida cautelar del INE

Este sábado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum a través de un comunicado, mencionó no estar de acuerdo con la notificación que le fue hecha por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) de que haga un llamado a sus simpatizantes a abstenerse con la colocación de propaganda o campañas en redes sociales del proceso electoral 2024.

La jefa de gobierno relató que el viernes 2 de diciembre a las 15:00 horas recibió la notificación que la obliga, “como medida cautelar (aunque no es el fondo del asunto), a publicar un texto que no es de mi autoría y con el que no estoy de acuerdo”.

La titular de la administración local consideró que el INE demuestra su sesgo, talante antidemocrático y conservador, al ordenarle que en medios de comunicación social y con recursos públicos pida a la ciudadanía que no ejerza sus libertades.

“Es verdaderamente increíble que el INE, quien supuestamente es garante de la democracia y la libre expresión, imponga esta medida que a todas luces tiene un carácter de parcialidad y autoritarismo” Claudia Sheinbaum

Por esta razón, la jefa de gobierno de la CDMX anticipó que apelará el mandato del INE.

