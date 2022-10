Comerciantes piden al Ayuntamiento analizar y modificar parquímetros

El presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla AC, José Juan Ayala Vázquez, solicitó que el Ayuntamiento realice nuevas mesas de trabajo, para analizar y modificar operación de parquímetros.

A pesar de que el sector empresarial buscó su implementación desde hace cinco administraciones, los parquímetros tienen fallas en su logística, lo que afecta directamente al comercio local y disminuye el turismo.

Señaló que las autoridades municipales no tomaron en cuenta la opinión de los comerciantes, empresarios y vecinos de la zona, a pesar de ser ellos quienes conocen mejor «el movimiento» en el primer cuadro de la ciudad.

Detalló que entre las deficiencias se encuentran la forma de cobro, el límite de uso de cuatro horas, la falta de comprobación del tiempo utilizado, los horarios de funcionamiento y la falta de explicación para los turistas que acuden a la capital.

“No hubo una sola reunión en la que se nos consultara para su implementación (…) No hay donde pagarlos después de las 7:00 u 8:00 de la noche, eso es muy complicado. También, el fin de semana, que es cuando más turismo recibimos, los parquímetros dejan de funcionar a las 2:00 de la tarde, y ahí entran en función los franeleros”

Ayala Vázquez dijo que existe voluntad entre los empresarios de poder obsequiar horas de estacionamiento a las personas que consumen sus productos o servicios para fomentar su regreso, como lo son papelerías, restaurantes o zapaterías, pero la aplicación no lo permite.

“Hay muchos turistas que no están solo cuatro horas, llegan a desayunar, lo recorren y luego van a comer y si no están enterados, porque es difícil que lo estén, los multan. Otro tema que nos reclaman son los 10 minutos de tolerancia, porque no hay forma de medirlos… Estamos de acuerdo con los parquímetros, pero su implementación tiene muchos errores”