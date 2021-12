Compromiso por Puebla pierde su registro ante el IEE

Por no alcanzar el 3 por ciento de los votos en el pasado proceso electoral, el Partido Compromiso por Puebla (CCP), que estuvo durante nueve años en el estado, perdió el registro como organismo político estatal, así lo informó el Instituto Electoral del Estado (IEE).

Durante la sesión ordinaria del Consejo General del IEE, los consejeros votaron de forma unánime por la cancelación del registro y la pérdida de prerrogativas para el partido.

En la exposición del caso, se detalló que, de acuerdo con la Constitución Política Federal y la Constitución Política de Puebla, todo partido político que no obtenga, al menos, el 3 por ciento de la votación en cualquiera de las elecciones, perderá el registro.

Aprueban convocatoria de elecciones extraordinarias

En otro tema, se aprobó la convocatoria a elecciones extraordinarias 2022 en los municipios de Tlahuapan, Teotlalco y San José Miahuatlán. El 3 de enero de 2022 será el inicio del proceso y el 06 de marzo será la votación.

