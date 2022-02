Comuna va contra franeleros del Centro de la capital poblana

El Ayuntamiento de Puebla pretenderá inhibir la presencia de apartadores de lugares de estacionamiento, también llamados franeleros, en las calles del Centro Histórico, para lo cual no descartaron la instalación de parquímetros, adelantó el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez.

En entrevista, el alcalde señaló que hay quejas de locatarios establecidos por «agresiones» de los franeleros, cuando se niegan a pagar la cuota que estás personas exigen por el espacio, aunque no mencionó en cuáles calles ocurre.

En este sentido, no descartó la instalación de parquímetros, como lo planteó el secretario de Infraestructura, Édgar Vélez Tirado, al señalar que buscará un «proyecto integral de movilidad en el Centro Histórico».

«Hemos nosotros estado atentos y hemos escuchado algunas voces dentro del Centro Histórico y hay algunas que plantean la posibilidad de parquímetros»

Trabajadoras sexuales «dañan imagen»

Para el alcalde panista, las mujeres que ejercen el trabajo sexual en las calles del Centro Histórico «dañan la imagen» de la ciudad, por lo que Insistió que no permitirán su presencia en vía pública.

Ante la negativa de las mujeres a ser reubicadas o aceptar una propuesta de trabajo del Ayuntamiento, el gobierno municipal insistirá en prohibir la actividad de las mujeres, pues Rivera Pérez asegura que hay «grupos mafiosos» detrás de este trabajo.

«Estamos al tanto de lo que han expresado, que no están dispuestas, (ellas) no pueden estar en ciertas calles. Daña la imagen, propicia cierto tipo de actividades ilícitas como narcomenudeo y trata de personas, cosa que el gobierno de la ciudad no va a permitir»

En este sentido, señaló que la dirección de Normatividad de la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom) tiene «perfectamente identificados» los lugares donde laboran las mujeres, por lo que «aplicará la ley».

Foto: Humberto Aguirre

