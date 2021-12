Con Xochimehuacan, recuerdan explosión en Texmelucan de hace 11 años

Por Alexis Lira Reyes

El 19 de diciembre de 2010, una serie de explosiones azotaron a San Martín Texmelucan tras una perforación ilegal en un ducto de gasolina, aunque pareciera que se aprendió la lección, 11 años después volvió a ocurrir, pero ahora en San Pablo Xochimehuacan.

Lo anterior fuer expresado por la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal, Ana Lucía Gil Mayoral, este domingo, durante el aniversario luctuoso de esa fecha, evento al que también asistió la alcaldesa de San Martín Texmelucan, Norma Layón Aarun.

“Hace once años, una escena dantesca se originó por una perforación ilegal de un ducto, se desataron fuertes explosiones e incendios que arrasaron con vidas humanas y patrimonios (…) en ocasiones pareciera que nos hemos acostumbrado a vivir a un riesgo latente, pero no debe ser así, no podemos olvidar lo ocurrido en San Martín ni tampoco lo de Xochimehuacan”, manifestó.

Ana Lucía Gil Mayoral

Titular de la Secretaría de Gobernación estatal