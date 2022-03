Reporta AMLO que «no hay daños mayores» por sismo de 6.2 en Veracruz

Este jueves se registró un sismo de magnitud 6.2, el cual fue percibido levemente en algunos puntos de la Ciudad de México, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El epicentro se ubicó a 14 kilómetros al norte de Isla, en Veracruz, a una profundidad de 113 kilómetros, añadió la dependencia.

La activación de la alerta sísmica provocó que la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador fuera interrumpida por unos minutos.

“Vamos”, dijo el mandatario cuando el sonido del sistema fue escuchado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

López Obrador agregó después que ya se había puesto en contacto con los gobernadores de Veracruz y Oaxaca sobre el movimiento telúrico.

“Hasta ahora no tienen información de daños mayores. Sin embargo, se está buscando toda la información. El reporte aquí en la Ciudad de México es que no hubo daños graves, no se sintió mucho, cuando menos aquí en el centro”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México