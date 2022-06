Congreso de Puebla, sin certeza sobre proceso para legislar sobre poblaciones vulnerables

Hasta el momento, el Congreso del Estado de Puebla no tiene certeza sobre los fundamentos, alcances y tipos de consultas ciudadanas que tienen que aplicarse previo al planteamiento de una iniciativa o reforma de ley sobre poblaciones vulnerables, como la comunidad indígena y las personas con discapacidad.

Esto retrasaría aún más el análisis de las reformas y leyes que han sido presentadas durante esta Legislatura; además, abriría la posibilidad que algunas de las que ya se aprobaron sean invalidadas, tal como ocurrió con la reforma con la que se creó el Instituto Poblano de Pueblas Indígenas (IPPI).

Lo anterior fue confirmado por el diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Legislativo; y el legislador Eduardo Alcántara Montiel, coordinador de la bancada de Acción Nacional (PAN).

Durante la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, ambos evidenciaron que por ahora, es inviable atender las iniciativas que ya fueron presentadas por algunos diputados sobre temas indígenas o de discapacidad, por lo que propusieron suspender su análisis hasta que el Área Jurídica del Legislativo resuelva sus dudas.

Alcántara Montiel comentó que esta discusión inició el pasado miércoles 22 de junio, con los integrantes de la Jugocopo, pues debido a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben realizarse consultas previas antes de cualquier propuesta legislativa en materia de grupos vulnerables.

Sin presupuesto

Montiel afirmó que no se tiene certeza, aún, del objeto y alcance de las responsabilidades que tiene el Congreso para realizar estas consultas, toda vez que no se ha definido si deben realizarse por tema, por ley, por reforma o reunir todas para hacerlo. Además, no se cuenta con el presupuesto para ejecutarlas.

Por lo anterior, y en según los acuerdos a los que llegaron los integrantes de la Jugocopo, dejarán en “stand by (pausa) ese tipo de cuestionamientos para evitar una complicación mayor”.

“Eso nos va a dar claridad a todos los legisladores, y sobre todo a los que han sido proponentes de temas indígenas o que tengan que ver con discapacidad. No podemos seguir caminando a ciegas y espantarnos con el petate del muerto de que estos temas ya no se van a tocar. Tenemos que legislar y luego veremos de dónde saldrá el recurso para hacer las consultas» Eduardo Alcántara Montiel

Diputado del PAN

En tanto, Céspedes Peregrina, presidente del Congreso Local, resaltó que todos los diputados de la Junta de Gobierno, en coordinación con la presidencia de la Mesa Directiva, están buscando la forma más responsable para subsanar este conflicto.

Señaló que antes de seguir aprobando o presentando iniciativas para la comunidad indígena y personas con discapacidad, tienen que contar con un criterio bien definido por parte de la Corte, para continuar con sus actividades legislativas.

“No estoy de acuerdo en que hagamos las cosas y después veamos cómo las pagamos, porque no se me hace lo más responsable posible, porque ya tenemos aprobados presupuestos anualizados”, detalló el presidente de la Jugocopo. Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Legislativo

Cabe recordar que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para legislar a favor de estos grupos, primero deben realizarse consultas previas, para conocer a fondo las necesidades y tener el consentimiento de los involucrados sobre las leyes que emitirá el Legislativo.

Por lo anterior, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia (PAN) propuso que el Congreso del Estado solicite la visita del titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), José Félix Cerezo Vélez, y que pueda explicarles a los diputados los alcances u opciones para subsanar la necesidad de las consultas.

Foto: Agencia Enfoque

