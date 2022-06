Congreso debe resolver la documentación a favor de las infancias trans

A sus 17 años, Augusto Argüello Gutiérrez (chico trans) sabe quién es, aunque su acta de nacimiento no refleja su sentir.

De acuerdo con los datos de Grupo Transgénero Puebla, Augusto y otros 50 menores de edad se han acercado al colectivo para ser asesorados sobre su cambio de identidad, pero no es posible por falta de legislación.

Ante la falta de respuesta del Congreso del Estado, los menores tendrán que esperar a ser mayores de edad para iniciar con la modificación de sus documentos oficiales, un trámite que dicen, “sería más sencillo si se pudiera hacer antes”.

El Grupo Transgénero Puebla estima que hay muchos más adolescentes que quieren cambios en su vida, pero que el miedo a la discriminación los frena.

Desde que Augusto era pequeño, algunas cosas no cuadraban con su entorno, pues a pesar de nacer como mujer no era algo con lo que pudiera identificarse, pero en sus padres encontró el apoyo que necesitaba una vez que decidió externarles la situación.

Cuando cumplió 16 años, comenzó la búsqueda de información sobre el tema. Apoyado por expertos y colectivos como Identidades y Grupo Transgénero Puebla, Augusto encontró la respuesta y comenzó su cambio de identidad, aunque el camino de la discriminación no termina.

“Tuve el privilegio de contar con el apoyo de mis padres y tener una red de apoyo que todas las infancias y juventudes trans deberían tener. La identidad de género no es algo que pueda ser limitado o controlado por la edad. Les pido señores y señoras del Congreso que apoyen las iniciativas sobre las infancias trans”

Con la aprobación de la Ley Agnes, el 25 de febrero de 2021, y su puesta en marcha meses después, las personas trans pueden tramitar la modificación de su acta de nacimiento para que se ajuste a su identidad sexo-genérica autopercibida, pero únicamente para mayores de edad.

Gabriela Chumacero, presidenta del Grupo Transgénero Puebla, señaló que en la mayoría de los casos que tienen documentados, los menores cuentan con el apoyo de sus padres, quienes les han otorgado acompañamiento psicológico –en caso de que lo soliciten– y están a la espera de la resolución del Congreso del Estado.

“Muchos no dicen nada por lo mismo de que no ven respuestas, y los padres de familia no quieren que dañen a sus hijos, que los discriminen”.

Gabriela Chumacero

Presidenta del Grupo Transgénero Puebla