Congreso instala Comisión Permanente; buscan 56 municipios cobrar el DAP

Nora Yessica Merino Escamilla, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, instaló la Comisión Permanente, misma que estará en funciones durante el periodo de receso, que va del 26 de diciembre del 2021 al 14 de enero del 2022.

En los asuntos generales, este jueves, Merino Escamilla dio lectura a los oficios que presentaron 46 alcaldes de Puebla, entre ellos Tepeojuma, Chietla, San Diego La Meza Tochimiltzingo, Tecali de Herrera, San Sebastián Tlacotepec, Tochimilco, Zacapoaxtla y Aljojuca para entregar las modificaciones a sus leyes de Ingresos 2022.

Los oficios fueron turnados a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para que sean analizados y den resolución.

La Comisión Permanente quedó conformada por los integrantes de la Mesa Directiva mas dos diputados:

Presidenta: Nora Yessica Merino Escamilla (Morena)

Nora Yessica Merino Escamilla Vicepresidenta: Karla Victoria Martínez Gallegos (Morena)

Karla Victoria Martínez Gallegos Vocal: Nancy Jiménez Morales (PAN)

Nancy Jiménez Morales Vocal: Laura Ivonne Zapata Martínez (PRI)

Laura Ivonne Zapata Martínez Vocal: María Yolanda Gámez Mendoza (Morena)

María Yolanda Gámez Mendoza Vocal: Norma Sirley Reyes Cabrera (PRI)

Norma Sirley Reyes Cabrera Vocal: Eliana Angélica Cervantes González (Morena)

Eliana Angélica Cervantes González Vocal: Guadalupe Leal Rodríguez (PAN)

Guadalupe Leal Rodríguez Vocal: Eduardo Castillo López (Morena)

En su intervención, el diputado morenista, Eduardo Castillo López, llamó a sus compañeras a trabajar y darle respuesta a los temas que se tengan que tratar en la Comisión Permanente.

Eduardo López Castillo hizo un llamado a los legisladores a trabajar y darle respuesta a los temas. / Foto: Humberto Aguirre

El próximo martes 21 de diciembre a las 12:00 horas, esta comisión volverá a sesionar.

Van 56 municipios que quieren el DAP

En entrevista, Nora Merino Escamilla señaló que, hasta el corte del día de hoy, han recibido 56 solicitudes por parte de los ayuntamientos para incluir las modificaciones en sus leyes de ingresos, es decir, incluyeron la fórmula que necesitaban para solicitar el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP).

Añadió que el primero en hacer esta petición fue el municipio de Puebla, seguido de San Pedro Cholula, Zacapoaxtla y Teziutlán, por lo que será la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para llamar a sesionar y revisar los casos de manera particular.

Nora Merino informó que han recibido 56 solicitudes para modificar las leyes de ingresos. / Foto: Humberto Aguirre.

Negó que el caso de Tecamachalco, gobernado por Carlos Ignacio Mier Bañuelos, sea un tema político, debido a que su padre y diputado federal, Ignacio Mier Velazco, se ha manifestado contra de la iniciativa del DAP.

Merino Escamilla recordó que cobrar o no este impuesto será decisión de cada ayuntamiento, pues el Congreso del Estado sólo hará la revisión y decidirá si se aprueba o no, en caso de que las fórmulas logren que los pagos no sean inconstitucionales.

Añadió que, a pesar de que no existe una fecha límite para que los municipios interesados puedan presentar su solicitud, deberían entregarlas antes del 26 de diciembre, ya que después se debe sesionar la Comisión de Hacienda y habrá que hacer la votación en el pleno.

Foto: Humberto Aguirre

