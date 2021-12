Primeros 15 municipios gestionan cobro del DAP; Rivera Pérez daría el 5% a luminarias

Por Anaid Piñas y David Celestino

El tema sobre el Derecho al Alumbrado Público comienza a tomar forma rumbo a la legalidad; hasta el cierre de edición, 15 ayuntamientos ya habían sesionado para hacer la petición formal al Congreso del Estado para la aprobación del cobro del DAP.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal en el Congreso, Jorge Estefan Chidiac, informó que aún quedaban pendientes 30 municipios por sesionar este miércoles.

Estefan Chidiac detalló que las 19 cabeceras distritales han solicitado la aprobación y solamente Tecamachalco no lo ha solicitado.

Para el caso del municipio poblano dijo que será más complejo porque su catastro está mejor desarrollado; por tal, se espera que la fórmula sea más sofisticada.

El presidente de la Comisión de Hacienda insistió en la necesidad de aclarar que el Derecho al Alumbrado Público se cobra desde hace más de 20 años de forma clandestina en más de 190 municipios en la entidad.

“Esto es un problema real. Ya no es un asunto de la capital, el DAP es un asunto integral de finanzas públicas. Ya no es ‘me cae bien Lalo Rivera o me cae mal’, ni de ‘soy del PRI o soy del PAN’ es un asunto de gobernabilidad”

Jorge Estefan Chidiac