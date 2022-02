Congreso va contra auditor; aprueba más vigilancia y evaluación de la ASE

El Congreso del Estado de Puebla aprobó la creación de la Comisión de Control, Vigilancia, Control y Evaluación, con el fin de calificar el desempeño de la Auditoría Superior del Estado (ASE), lo que derivaría en la destitución de su titular en caso de que se comprueben actos de corrupción.

La medida refuerza a la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa, aprobada en diciembre que, de acuerdo con lo propuesto por el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, reestructura el funcionamiento de la ASE.

Las reformas fueron analizadas y modificadas previamente en Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de la Inspectora de la Auditoría Superior del Estado.

En sesión ordinaria, con 28 votos a favor y tres abstenciones, se aprobó la modificación a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, al reglamento interno de la sede legislativa y a siete leyes estatales.

La propuesta también contempla que la nueva Comisión de Control –hasta ahora la Comisión Inspectora–, cuente con instalaciones especiales para su funcionamiento y una Unidad Técnica de Evaluación, de acuerdo con el presupuesto asignado previamente; además se remitirá a la Sala Especializada las irregularidades, faltas o denuncias que encuentre.

Mónica Silva Ruiz, presidenta de la Comisión de Gobernación, explicó que con la nueva entidad se avanza en materia de fiscalización, rendición de cuentas y responsabilidad administrativa, pues el Congreso podrá exigirle mejores resultados a quien esté al frente de la Auditoría.

Recordó que las leyes que fueron modificadas para combatir a la corrupción fueron: la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla; la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla; la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; y la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.

Olga Lucia Romero Garci Crespo, presidenta de la Comisión Inspectora, recordó que esta actividad fue parte de una armonización con las disposiciones federales, y negó que se tratara de un “traje a la medida” o un tema político para remover a Francisco Romero Serrano, actual titular de la ASE.

Por su parte, los diputados Oswaldo Jiménez López, Eduardo Alcántara Montiel y Mónica Rodríguez Della Vecchia resaltaron que existe un trasfondo político en la homologación con el modelo federal. Recordaron que su bancada estuvo en contra de la designación del actual auditor.

“Por la parte técnica y jurídica mi voto será a favor, pero sabemos que la política es de tiempos y de circunstancias. Muchas veces las circunstancias no están bajo el control de los políticos, pero si el timing. ¿Estamos haciendo reformas que eran necesarias para armonizar el marco jurídico legal?, sí, pero el tiempo en el que lo estamos haciendo tiene el tufo de que le estamos tendiendo la cama a un personaje y no lo podemos negar, tenemos un elefante blanco en este pleno. Nosotros nos opusimos al nombramiento de este personaje. Cuando se empiece el proceso para su destitución, entonces se actualizará lo que estoy diciendo y si esto no se da, me tendré que tragar mis palabras”.

Oswaldo Jiménez

Diputado del PAN