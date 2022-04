Conoce la postura de la Agencia de Energía de Puebla sobre la reforma eléctrica

La innovación energética, impulsar la participación de gobiernos estatales y municipales, así como rediseñar los órganos reguladores de energía, son los aspectos que la reforma eléctrica debe mejorar, señaló Ermilo Barrera Novelo, titular de la Agencia de Energía del Estado de Puebla (AEEP).

En entrevista con El Ciudadano México, Barrera Novelo avaló el proyecto de ley presentado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya que consideró que busca fortalecer a las empresas estatales en materia de energía.

Sin embargo, explicó que es importante que la reforma le dé importancia a la innovación energética, especialmente, en el tema de la electromovilidad, para impulsar la creación de vehículos eléctricos.

Para el titular de la AEEP, es importante que los gobiernos estatales y municipales puedan aportar y participar en el desarrollo del modelo energético, así como en la gobernanza.

Además, dijo, es necesario rediseñar los órganos reguladores y definir el rol del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), «si esto no se hace, se mandaría un mensaje complicado al exterior de que, quién despacha las centrales eléctricas, es la Comisión Federal de Electricidad (CFE)».

Otro punto a mejorar, añadió, es tener claro el papel que van a jugar las empresas privadas para que puedan generar energía in-situ, ya que esto podría afectar directamente a las empresas más grandes de todo el país.

“Mi opinión no es a favor ni en contra, no es blanco y negro, es importante una reforma eléctrica porque las empresas del estado necesitan fortalecerse, pero hay áreas de oportunidad y elementos que no se están considerando”