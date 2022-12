Consulta no es necesaria para expropiar la 46, responde Barbosa al Ayuntamiento

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que no es necesario realizar consultas ciudadanas, como lo propone la Comuna, para llevar a cabo el cambio de uso de suelo para una posible expropiación en la calle 46 Poniente y el mercado de La Cuchilla.

En videoconferencia de prensa, el mandatario poblano criticó al Ayuntamiento de Puebla, encabezado por el alcalde Eduardo Rivera Pérez, por dilatar el proceso de expropiación, al anunciar la realización de consultas a la población.

“No lo va a hacer (el Ayuntamiento), son exposiciones para no llegar a ese punto (de la expropiación), no es necesario hacer una consulta para llevar a cabo el uso de suelo»

Barbosa Huerta asentó que desde el gobierno estatal se van a realizar las acciones necesarias para cumplir esta acción y señaló que no va a “forzar” a la Comuna para que colabore.

“Pero nosotros vamos a llegar a fondo, porque el gobierno del estado no vacila, no titubea, nosotros tomamos una posición y la ejecutamos, lo demás ya no me meto”

Miguel Barbosa Huerta