Corrobora investigación espionaje vía Pegasus a 22 periodistas de El Faro

Durante tres meses, de septiembre a diciembre de 2021, los teléfonos iPhone de todos los miembros de El Faro fueron examinados en diferentes etapas en un proceso liderado por Citizen Lab, laboratorio especializado en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, y en el que participó Access Now, organización que vela por la protección de los derechos digitales.

La conclusión técnica, validada por Amnistía Internacional, fue contundente: los aparatos telefónicos de 22 miembros del periódico fueron intervenidos con Pegasus, el software de espionaje de la empresa israelí NSO Group. Desde jefaturas editoriales, periodistas, miembros de Junta Directiva y personal administrativo, el equipo permaneció bajo constante vigilancia entre al menos el 29 de junio de 2020 y 23 de noviembre de 2021.

En total, ocurrieron 226 intervenciones, incluyendo evidencia de un operador ejecutando Pegasus desde territorio salvadoreño.

Los periodos de intervenciones fueron desde un día hasta un año bajo ataque constante. En otras palabras: se trata de 17 meses de espionaje continuo y con total acceso a los aparatos telefónicos de más de la mitad del personal que labora para este periódico, en fechas específicas que coinciden con diferentes procesos de investigación de El Faro y con acontecimientos relevantes en la vida política nacional o ataques gubernamentales contra el periódico.

En 11 de los casos de empleados de este medio, el peritaje concluyó que hubo hackeo, intromisión en el aparato. En otros 11 casos, el peritaje concluyó que además hubo extracción de información. La pericia no logró determinar qué tipo de información fue secuestrada, pero el acceso que provee Pegasus permite extraer lo que sea que esté en el teléfono: fotos, conversaciones, audios, contactos.

El peritaje no descarta que haya existido robo de información en los demás teléfonos, pero logró concluir sin matices que en 11 casos eso fue así.

Citizen Lab publicó un informe sobre 25 países en diciembre de 2020. En él concluía que el Estado salvadoreño había adquirido un sistema de vigilancia a la compañía Circles, afiliada a NSO Group. También concluía que ese sistema había sido utilizado en el país desde 2017 (cuando gobernaba el FMLN), hasta la fecha de publicación del informe en 2020. Según John Scott-Railton, investigador sénior de Citizen Lab, los hallazgos hechos en los teléfonos de El Faro son diferentes a los encontrados en aquel informe. Lo que se detectó en los teléfonos de este medio fue Pegasus y no otros software de espionaje. Pegasus, según Citizen Lab, supera en posibilidades de espionaje al programa de Circles.

“Pegasus instala un programa en el teléfono, Circles no lo hace. Con Circles, hay solo monitoreo e intercepción; con Pegasus, los teléfonos se ven hackeados. Cuando el gobierno escucha sus llamadas, no están hackeando el teléfono, solo están escuchando las llamadas (en el caso de Circles)” Scott-Railton

“No nos ha sorprendido sabernos intervenidos, sino la cantidad, frecuencia y duración de estas intervenciones. Casi todo El Faro ha sido intervenido. Todo apunta, según los peritajes que hemos analizado, a que el responsable de estas intervenciones es el Gobierno salvadoreño, que está utilizando el software para espiar y obtener ilegalmente información alojada en los teléfonos de periodistas. Es completamente inaceptable. Después de las revelaciones del Pegasus Project, esperábamos que los dueños del software cumplieran su palabra y verificaran que no estaba siendo utilizado para perseguir periodistas. Evidentemente no lo hicieron”, dijo el fundador y director de El Faro, Carlos Dada, en relación a que en 2016 Citizen Lab, la misma organización que analizó los teléfonos de El Faro, descubrió una masiva intervención de Pegasus a periodistas y activistas de derechos humanos en México, Marruecos, Arabia Saudí, Hungría, India y Azerbaiyán. La revelación fue publicada en medios como el Washington Post.

«Bajo patrocinio del estado»

NSO Group ha declarado que solo vende el software de espionaje Pegasus a Gobiernos bajo la autorización del Ministerio de Defensa de Israel. En el peritaje de los teléfonos de El Faro realizado por las organizaciones internacionales que han liderado procesos similares con periodistas, activistas u oposición política de varios países, todo apuntó a que fueron los respectivos gobiernos los que estuvieron detrás de las intervenciones. Scott-Railton dijo: “Si encuentras Pegasus, sabes que esa persona ha sido intervenida por un gobierno”.

El 23 de noviembre de 2021, la empresa estadounidense Apple envió correos a algunos periodistas, políticos y activistas salvadoreños, incluyendo a 14 miembros de El Faro. En el correo, Apple advertía de un posible espionaje “bajo el patrocinio del Estado”. La alerta coincidió con el inicio de una demanda presentada ese mismo día por Apple en contra de NSO Group en una corte federal de California, Estados Unidos, por infectar dispositivos de actores específicos a través de Pegasus.

Cuando los periodistas de El Faro recibieron el correo de Apple, el proceso independiente de análisis de los teléfonos con las organizaciones Access Now y Citizen Lab ya llevaba dos meses. Los miembros de este medio ya habían sido notificados de que sus dispositivos estaban siendo vigilados con Pegasus. El correo de Apple no tuvo nada que ver con el proceso de análisis que El Faro siguió con las organizaciones internacionales.

Producto de esas pericias se determinó que desde el 29 de junio de 2020 ocurrieron al menos 226 intervenciones a las 22 personas de El Faro que fueron víctimas de espionaje, de acuerdo con el informe técnico brindado por Citizen Lab y Access Now. Las organizaciones no descartan que hubiera más personas víctimas de espionaje cibernético dentro de El Faro. Sin embargo, el peritaje no pudo realizarse entre quienes utilizan teléfonos con el sistema operativo Android o entre quienes hubieran hecho ciertas actualizaciones recientes en sus dispositivos.

En muchos de los casos de El Faro, las organizaciones determinaron un rango de fechas entre las cuales una persona había sido intervenida. Sin embargo, no fue posible concluir si en ese rango hubo un evento, varios o un espionaje ininterrumpido.

“Este es uno de los casos de espionaje más impactantes y obsesivos que hemos investigado” Scott-Railton a El Faro

El Faro inició este proceso de forma paralela con el medio digital salvadoreño GatoEncerrado. El caso de ese medio también resultó en 17 intervenciones confirmadas de Pegasus. Tres de su miembros, el editor jefe, la coordinadora de Política y una reportera tuvieron intervenciones entre el 10 de septiembre de 2020 y el 4 de noviembre de 2021…

Uso a gran escala del programa

En más del tema, una investigación conjunta de Access Now y Citizen Lab ha identificado el uso a gran escala del programa espía Pegasus de NSO Group contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador. Expertos técnicos del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional han revisado el informe y verificado de forma independiente las pruebas forenses que demuestran el uso abusivo de Pegasus en el país.

“El uso de Pegasus para vigilar comunicaciones en El Salvador devela una nueva amenaza para los derechos humanos en el país. Las autoridades deben detener cualquier esfuerzo dirigido a restringir la libertad de expresión, y llevar a cabo una investigación imparcial y exhaustiva para identificar a los posibles responsables”

“Es inaceptable que en El Salvador se vuelvan cada vez más cotidianas las denuncias de acoso y amenaza contra periodistas y personas defensoras de derechos humano, quienes laboran en un ambiente hostil y se encuentran en grave riesgo. La comunidad internacional debe acompañar a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en su demanda por el respeto a los derechos humanos” Erika Guevara Rosas

Directora para las Américas de Amnistía Internacional

Derechos humanos, vulnerados

Desde que el presidente Nayib Bukele tomó posesión en 2019, la situación de los derechos humanos en el país ha ido degradándose de forma acelerada. La libertad de expresión ha sido uno de los derechos que enfrenta más obstáculos para su libre ejercicio y, de forma reiterada, funcionarios del Estado han expresado públicamente su negativa de aceptar el disenso y mostrado un esfuerzo sostenido por desacreditar a quienes exponen las prácticas de las autoridades que violan o ponen en riesgo los derechos humanos.

En ese contexto, en noviembre del 2021, se hizo de conocimiento público que periodistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil recibieron una alerta de Apple en que se les advertía que posiblemente estaban siendo sujetos de vigilancia selectiva por parte de “atacantes patrocinados por un Estado”.

El Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional analizó de forma independiente los datos técnicos de una muestra de personas identificadas como objetivos del programa espía Pegasus en la investigación conjunta de Access Now y Citizen Lab. Esta muestra incluía a varios periodistas de dos medios de comunicación. El análisis forense confirmó que cada dispositivo estaba infectado con el programa espía Pegasus de NSO Group. Los primeros indicios de ataque en los dispositivos de la muestra se produjeron en torno al 30 de julio de 2020. Los signos de amenaza o intento de ataque continuaron hasta el 15 de noviembre de 2021.

“Esta investigación demuestra que, una vez más, en el mundo se sigue abusando del software espía Pegasus para vigilar ilegalmente a los periodistas a gran escala, incluso después de las importantes revelaciones del Proyecto Pegasus»

“Hasta ahora no se ha hecho globalmente lo suficiente para frenar la vigilancia selectiva ilegal. Es urgente que los gobiernos apliquen una moratoria mundial sobre la venta, la transferencia y el uso de programas espía hasta que se establezcan salvaguardias y garantías de derechos humanos” Erika Guevara Rosas

