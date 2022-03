Cuidados que le brindaron a mi hermano fueron para aparentar: Alejandro Gertz Manero

Alejandro Gertz Manero indicó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que los cuidados y atenciones que Laura Morán brindó a su hermano fueron para “aparentar” que cumplieron con su deber y encubrir su homicidio.

“No lo llevó al hospital cuando le fue sugerido y se rehusó a que lo vieran doctores profesionales”, argumentó el fiscal general.

Así lo mencionó el ministro Alberto Pérez Dayán en el proyecto de resolución que realizó en el recurso de revisión en el amparo tramitado por Laura Morán, expareja de Federico Gertz Manero, con el que intenta revocar la orden de aprehensión emitida en su contra por el homicidio del hermano del fiscal general.

Gertz Manero alegó que ambas mujeres tenían el deber jurídico de evitar la muerte de su hermano, quien estaba bajo sus cuidados pero omitieron cumplir con esta obligación: “Su inactividad fue, en su eficacia, equivalente a la actividad prohibida en el tipo penal de homicidio”, agregó.

“La indiciada, ahora quejosa, se oponía a que se suministraran medicamentos al enfermo, dándole trato de desahuciado y sin trasladarlo a un hospital, a pesar de contar con un seguro de gastos médicos mayores, generando padecimientos de desnutrición, deshidratación, anemia, neumonía y diversos daños orgánicos”, dijo.

El fiscal general de la República afirmó que las mujeres comprendían que al descuidar a su hermano y luego morir, ellas estaban cometiendo un delito.

Sin embargo, el ministro Pérez Dayán respondió que esto es más bien una interpretación del fiscal sobre los hechos que consideró delictivos, pero no significa que por eso la jueza penal deje de motivar suficientemente la decisión que adoptó para librar la orden de aprehensión contra Laura.

“Es esa jueza en el propio contenido de la decisión que emita quien deberá establecer si los elementos probatorios que se han referido alcanzan para demostrar la probable responsabilidad de la indiciada o, todo lo contrario, revelan que no existió el incumplimiento del deber de cuidado que supuestamente tenía a su cargo”, indicó.

“La orden reclamada no se basa en el estudio completo y contrastado de todos los elementos probatorios aportados y referidos por la defensa de la indiciada durante la averiguación, lo que basta para concluir que su apreciación es incompleta y tal decisión viola el artículo 16 de la ley fundamental”.

El proyecto será discutido el próximo 14 de marzo y en su propuesta el ministro prevé confirmar el amparo para Morán y su hija Alejandra Cuevas para reponer el procedimiento de ambas.

De ser avalado, la SCJN ordenará que se revise nuevamente si la orden de aprehensión emitida contra Laura estuvo apegada a derecho, así como el auto de formal prisión dictado contra su hija Alejandra.

Descarta Gertz renunciar a la FGR

Luego de la filtración de un audio en el que se escucha al fiscal Gertz Manero denostar al ministro Pérez Dayán por no revocar el amparo a favor de Laura Morán y Alejandra Cuevas, acusadas de matar a su hermano Federico, el funcionario descartó renunciar a su cargo.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el fiscal aseguró que la filtración del audio derivó de una extorsión mediática criminal y reconoció que él realizó todas las expresiones que se escuchan en el mismo: “No pasa por mi cabeza renunciar al cargo, estoy frente a una verdadera extorsión mediática criminal. El cargo es irrenunciable, lo tiene uno que dejar por razones que sean suficientes, así lo dice la Constitución y la ley, tiene que ser por alguna razón, pero no porque me estén extorsionando, nomás eso me falta”, insistió.

Aseguró que seguirá litigando en el caso de la muerte de su hermano y rechazó las acusaciones de abuso de poder que la familia Morán emite en su contra.

“Voy a seguir litigando la muerte de mi hermano. Es falso que el fiscal esté abusando de su poder, este proceso nunca ha pasado por la FGR; la institución no tiene injerencia”, añadió.

“Llevo un año y medio recibiendo un catálogo de injurias por parte de los parientes de las personas que están siendo procesadas, no han hecho una sola denuncia ante ninguna autoridad y cuando les piden pruebas ya no regresan”, argumentó.

Desde el año pasado, la familia de Cuevas y de Morán pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar las finanzas del fiscal al considerar que la acusación que presentó contra ambas mujeres responde a intereses económicos, pues señalaron que es posible que Gertz Manero utilizara a su hermano Federico como prestanombres para enviar millonarias cantidades no reportadas a Hacienda, al extranjero.

Además, presentaron una solicitud para iniciar juicio político contra el fiscal y luego de la filtración de los audios, en los que también denosta a Alejandra Cuevas, actualmente presa por el proceso penal de homicidio en agravio de Federico Gertz Manero, sus hijos acudieron a ampliar la solicitud para que se juzgue con perspectiva de género al considerar que los comentarios del fiscal constituyen violencia de género.

Con información de El Universal

