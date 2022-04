Culpa Morena a logística del INE por baja participación de poblanos en revocación

El líder en Puebla de Morena, Aristóteles Belmont Cortés, aseguró que la falta de casillas para la revocación de mandato de la presidencia de México generó una baja participación ciudadana.

En conferencia de prensa, lamentó que se dejara afuera a 11 municipios, algunos de ellos gobernados por su partido.

Aseguró que, a pesar de no lograr los resultados esperados, la respuesta de los poblanos fue «aceptable» para continuar con el proyecto de la «Cuarta Transformación», que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

A su vez, el dirigente del partido morenista declaró que la oposición de Puebla buscó promover el abstencionismo, sólo demostró su “falta de ética” y el compromiso con la democracia, sin embargo, la voz “del pueblo se levantó”.

Aristóteles Belmont Cortés consideró que los medios de comunicación son “tendenciosos” con la información sobre la revocación, pero son claros los resultados.

«A pesar de que la oposición aquí en el estado llamó a no votar, lo cual nos parece grave, y lamentable, porque es una falta de ética, de principios, y una falta de respeto al pueblo, el proyecto de la Cuarta Transformación continúa»

No obstante, señaló que hubo buen ánimo de la ciudadanía pese a todos los obstáculos del INE, de quien criticó tuvo los recursos para realizar un proceso electoral con mayor difusión, más casillas, y el resto de la logística.

Opinó que el 30 por ciento de las casillas no son suficientes y por eso se debe de analizar el papel de este órgano electoral, que “quedó a deber” a la ciudadanía el pasado 10 de abril.

