Dará AMLO el 16 de septiembre informe sobre consultas bajo el T-MEC

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que con su política energética no está violando el T-MEC y tampoco están incumpliendo ningún compromiso en él, ya que desde el inicio de su gobierno se cuidó el no comprometer el petróleo y eso llevó a detener la negociación del tratado comercial por casi dos semanas.

“El gobierno anterior había ofrecido un capítulo especial del tratado entregando el petróleo, así de claro, nosotros estábamos como observadores porque aún era presidente electo, cuando Jesús Seade me informa que hay esta propuesta le pido que venga a México y se analiza el capítulo que ya habían aceptado las autoridades mexicanas en ese entonces, de manera especial el secretario Videgaray y Guajardo y nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo, se molestaron los negociadores del gobierno de Estados Unidos y se levantó la mesa (…), ellos no querían informarle al presidente Trump porque creían que se iba a agravar la situación y la respuesta del presidente Trump es que se aceptara lo que nosotros decíamos y por eso el capítulo se limita a dos párrafos”, señaló.