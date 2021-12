De músicos a empresarios, el emporio de la familia Fernández

El músico Vicente Fernández Gómez y sus hijos Alejandro, Vicente y Gerardo Fernández Abarca, ligados a la música ranchera, crearon empresas dedicadas a la producción y venta de tequila, aguacate, bebidas alcohólicas, llaveros, perfumes, fragancias, así como de compañías dedicadas a la organización de espectáculos musicales, desarrollos inmobiliarios y tecnología.

Vicente Fernández Gómez, quien fuera acreedor a los premios Oye, Billboard y Grammys por Mejor Álbum Ranchero y Artista Ranchero del Año, creó más de 33 marcas comerciales para venderles souvenirs y otros productos a sus fans y al público en general.

El Charro de Huentitán incursionó al mundo mercadológico en 2003, cuando registró la marca Vicente Fernández para fabricar y vender vestuario, calzado, sombreros, perfumes, fragancias, tequila, papel, cartón, caracteres de imprenta, clichés de impresa, material impreso, revistas, retratos y calendarios, así como para ofrecer servicios de entretenimiento prestado por artistas del espectáculo, educativos, actividades deportivas y culturales.

El hijo de Ramón Fernández y Paula Gómez de Fernández creó la marca VFG, la cual es usada paramanufacturar y comercializar llaveros, tequila, bolsos, carteras, monederos, cartas de mano, artículos de equipaje, bolsa de transporte, papel, cartón, productos de imprenta, vestuario, calzado, sombreros y ofrecen servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial.

Vicente Fernández nació el 17 de febrero de 1940, en Huentitán el Alto, en Jalisco, y desde los 6 años de su vida ya se interesaba por la música.

A los 14 años, el músico jalisciense comenzó su historia y carrera con el primer lugar en un concurso de canto amateur. Ese fue el primero de muchos reconocimientos que obtendría a lo largo de su vida.

En 1963, Vicente Fernández sufre un golpe en su vida, tras la muerte de su madre de 47 años de edad. Y ese mismo año contrajo nupcias con María del Refugio Abarca Villaseñor, “Cuquita”.

En su afán de convertirse en un reconocido cantante comienza a tocar en fiestas privadas y restaurantes, así como a los 24 años se une al Mariachi Amanecer de México de Pepe Mendoza y luego al Mariachi de José Luis Aguilar.

Posteriormente, se muda a la Ciudad de México con la finalidad de impulsar su carrera de cantante, por lo cual comienza a tocar las puertas de las principales compañías discográficas sin obtener resultados favorables. No se da por vencido y continúa trabajando en la plaza de Garibaldi.

A través de la marca Chente Fernández ofrecen servicios de actuaciones musicales, organización de conciertos musicales, servicios de artistas de espectáculo. Y con el sello de Don Vicente fabrican bebidas alcohólicas y tequila.

Otras marcas creadas por “El Rey de la Música Ranchera” son Vicente Fernández el Adiós de un grande y Un Azteca en el Azteca.

Vicente Fernández, quien falleció el 12 de diciembre de 2021, es accionista mayoritario de las compañías: Ganadería Rancho la Ciénega y El Caminante Taxi Aéreo.

Los otros Fernández

Alejandro Fernández Abarca, el intérprete y cantante de distintos géneros que van desde la música ranchera, mariachi, latino y balada romántica, es propietario de 15 marcas comerciales y socio y dueño en unas 20 empresas radicadas en Guadalajara.

El músico de ranchera, quien estudió arquitectura en la Universidad del Valle de Atemajac, campus Guadalajara, antes de incursionar al mundo del espectáculo, creó la marca Flower by AF para ofrecer servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, así como para la producción y venta de plantas y flores naturales.

Otra de las marcas de Alejandro Fernández es MPT Entertainment For Value, la cual ofrece servicios de educación, capacitación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales. A través de El Potrillo fabrica y vende vestuario, calzado, sombrerería y bebidas alcohólicas.

AF Alejandro Fernández es una marca dedicada a ofrecer metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases, artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, artículos de relojería e instrumentos cronométricos.

El hijo de Vicente Fernández es dueño de las marcas Alejandro Fernández Soy México, AF, #AfeitandoalPotrillo, #AFestejaralpotrillo, Dos mundos, Alejandro Fernández El Potrillo y Que se arme.

Alejandro, Gerardo y Vicente Fernández Abarca son socios en las empresas Inmobiliaria el Jilguero, Organización de Espectáculos de Occidente, Conexión Ejecutiva GDL, Desarrolladora Santa Fe-Zapopan, Inmobiliaria Ferabar y Grupo Cavae.

Gerardo Fernández Abarca es dueño de 20 marcas comerciales como la Arena VFG, que ofrece servicios de producción y organización de espectáculos, presentación de espectáculos de entretenimiento.

El hijo de Vicente Fernández es propietario del sello VFG, que ofrece servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, así comobebidas alcohólicas, calzado, vestuario y sombrerería Los Tres Potrillos.

Fernández Abarca dio de alta las marcas de tequila: Hay prietas… Hasta las mulas son buenas, entre más prietas mulas y entre más mulas… Más buenas!; No le chille mijo, no le chille; En esta vida, un buen ranchero dos cosas debe tener: Una buena vieja y una buena mula; que la mula no sea muy vieja y que la vieja no sea muy mula; Chaparrita al final de los dos, tú serás la que más pierde, porque yo, yo puedo querer a muchas como te quise a ti, pero a ti… Jamás te querrá nadie como yo te quise; Así como hay dos clases de gente, los ricos muy pobres y los pobres muy ricos.

A través de Los 3 potrillos ofrece servicios para proveer alimentos y bebidas, restaurante bar campestre, bolsas de mano, bolsas de viaje de piel, bolsas y carteras de piel, bolsos de mano, bolsos monedero y carteras de bolsillo, guacamole, aguacate, salsa de aguacate y aceite de aguacate.

Gerardo Fernández Abarca es accionista mayoritario en las empresas Gerimusic, Tecnología en Proyectos Inmobiliarios, GF Event, Importaciones Los Tres Potrillos, Comercialización en Restaurant.

Vicente Fernández Abarca es dueño de las marcas Vicente Fernández JR, las cuales fabrican y venden perfumería, entretenimiento, capacitación, actividades culturales, organización de conciertos en vivo, vestuario, calzado, sombrerería y tequila.

También es dueño de la firma Maraviri y es socio con su hermano Alejandro Fernández Abarca en las firmas Tecnología en Proyectos Inmobiliarios, Servicios de Planchado, Unicenter, Transhine, Meijun, Administración de Aplicaciones, Fast Progress Holding, Prosperidad y Finanzas, Famfer Inmobiliaria, APP Leadership, Mando Digital, Open Growth y Chixen.

