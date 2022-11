Debate sobre reforma electoral se aplaza hasta el martes 6 de diciembre

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, confirmó que el debate sobre la reforma electoral, agendado para este martes, se aplazará hasta la siguiente semana.

El legislador detalló que los coordinadores de la Coalición Junto Hacemos Historia acordaron en pedir a la Mesa Directiva que el proyecto sea discutido el próximo martes 6 de diciembre.

El diputado explicó, en una entrevista para El Universal que el dictamen es amplio, por lo que determinaron dar más tiempo para que los diputados tengan tiempo de analizar las casi mil páginas que contiene.

Mier Velazco descartó que el aplazamiento se trate de una intentona para convencer a la bancada del PRI y otro grupo parlamentario de oposición.

«Ninguna suspicacia, no hay acuerdos, la propuesta no va a cambiar en nada. Que no haya sospechosísimo, no hay ningún propósito ni de violentar el proceso ni nada nada oscuro que no sea lo que te estoy diciendo»

Ignacio Mier Velazco