Declaran luto de 48 horas en Puebla por tragedia en Xochimehuacan

Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, decretó dos días de luto por la tragedia ocasionada por la fuga de gas en una toma clandestina en San Pablo Xochimehuacan, que dejó un muerto y 17 hospitalizados, de los cuales 14 permanecen internados.

El luto será los días 1 y 2 de noviembre en señal de duelo; se acuerda el izarmiento de la Bandera a media asta y se fijarán moños negros en dependencias y entidades de la administración pública estatal Durante todo el mes de noviembre.

“El Gobierno del Estado de Puebla, rechaza total y contundentemente al huachicoleo y toda manifestación criminal que son muestra de la vileza humana de quienes los cometen y que en esta ocasión, en San Pablo Xochimehuacán, han quitado la vida y lesionado a nuestros hermanos y hermanas» Decreto.

🔴 #AHORA | Elementos del Ejército y @GN_MEXICO_ siguen en San Pablo Xochimehuacan mientras continúan los trabajos de peritaje y limpieza tras la explosión pic.twitter.com/t9hNzP6eH7 — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) November 1, 2021

Presencia de paracaidistas

El gobernador afirmó que los paracaidistas que llegaron a apropiarse del terreno ubicado frente a la gasera en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacan tenían la intención de robarse el gas.

La toma, de acuerdo con el director de Pemex, Javier Villar, al manejarse sin conocimiento creó una fuga que generó una nube de gas y al entrar en contacto con un transformador cercano ocasionó cuatro explosiones, la última de ellas de gran magnitud.

No es un terreno particular, es un terreno en el derecho de vía, por tanto, no tiene inscripción en el Registro Público de la Propiedad, ni catastral, ni predial. Fue ocupado, de acuerdo con las autoridades, para instalar una toma clandestina.

Se especificó que aproximadamente a las 2:50 horas del domingo hubo una serie de explosiones debido a una toma clandestina de gas utilizada por huachicoleros.

Las explosiones trajeron como consecuencia el fallecimiento de una persona y lesiones y afectaciones a víctimas de esta ambición que “no repara aún cuando se causan daños colaterales de forma indirecta en el ánimo de satisfacer un lucro que va en contra del Estado de Derecho y que afecta los bienes más preciados de las y los poblanos, como es la vida.”

Personal del #EjércitoMexicano en coordinación con Protección Civil Estatal y autoridades locales del estado de #Puebla aplica el #PLANDNIIIE proporcionando seguridad periférica con motivo de una fuga de gas en un gasoducto de Pemex.#PorTuSeguridad pic.twitter.com/uhTWAWLvAA — @SEDENAmx (@SEDENAmx) October 31, 2021

El comandante de la VI Región Militar, José Alfredo González Rodríguez, informó que independientemente de los hechos de San Pablo Xochimehuacan, se detectaron 8 tomas clandestinas en el estado de Puebla en:

Tepeaca 1; San Matías Tlalancaleca, 2; Santa Rita Tlahuapan, 1; San Martín Texmelucan, 1 y en Los Reyes de Juárez 3. Además se aseguró una caja seca y una pipa de gas vacía.

Foto: Agencia Enfoque

