Defensoras de derechos humanos condenan acciones represivas ante estudiantes normalistas de Teteles

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó que el gobierno de Puebla detuviera a estudiantes de la Normal Rural de Teteles, quienes resultaron heridos tras la agresión de policías estatales.

#PronunciamientoCNDH sobre los hechos ocurridos el 1 de junio de 2021, en el que estudiantes de la Normal de #Teteles, fueron detenidos en la ciudad de #Puebla, por policías estatales, limitando el ejercicio de la democracia y los #DDHH en el espacio público. June 2, 2021

El Órgano hizo un exhorto a las autoridades del gobierno a cumplir con sus obligaciones constitucionales de garantizar, proteger y facilitar las protestas y manifestaciones públicas; como derechos humanos que son, así como los estándares que deben enmarcar el uso progresivo —y como último recurso— de la fuerza en contextos de protesta.

También llamó a que se informe de la situación de los 45 detenidos y detenidas que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado; respetando su derecho al debido proceso y garantizando su integridad personal.

“La protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas. En efecto, los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación garantizan y protegen diversas formas —individuales y colectivas— de expresar públicamente opiniones, disenso, demandar el cumplimiento de derechos sociales, culturales y ambientales; y afirmar la identidad de grupos históricamente discriminados” se pronunció.

El Órgano recordó que la protesta también juega un papel central en la defensa de la democracia y los derechos humanos. De acuerdo a los instrumentos del sistema interamericano, el ejercicio conjunto de estos derechos fundamentales hace posible el libre juego democrático.

“Ante los hechos ocurridos el 1 de junio de 2021 en la ciudad de Puebla en el que mujeres y hombres, estudiantes de la Normal de Teteles fueron detenidos en un contexto de protesta pública, lejos de presentar un panorama de consenso en cuanto a la protección de las manifestaciones y protestas; se ha presentado un escenario que limita el ejercicio de estos derechos en el espacio público”

Gobiernos de Puebla y Chiapas satanizan normalistas: CNPA

La Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA MN) condenó la represión que el gobierno de Puebla ejerció contra las estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”. Señalan que fue a través de Ardelio Vargas, el subsecretario de gobierno, quien a pesar de ocupar la subsecretaría de gobierno; no deja su esencia policiaca.

El movimiento nacional confirmó que las normalistas de Puebla estaban acompañadas de manera solidaria por estudiantes de las normales de Amilcingo, Morelia; Ayotzinapa, Guerrero y Tiripetio, Michoacán.

“Había más normalistas hermanando la lucha por la defensa de las normales rurales, que como ha pasado con gobiernos estatales y federales anteriores; los actuales las quieren desaparecer desconociendo e ignorando el papel fundamental en la educación de nuestra patria”. “Para ello, los gobiernos morenistas de Chiapas y Puebla; así como el perredista de Michoacan y el priísta de Guerrero han impulsado campañas de desprestigio para deslegitimar sus legítimas demandas y de esa manera justificar la represión”, aduce el comunicado difundido hoy. “Los gobiernos emanados de Morena en Chiapas y Puebla satanizan la lucha de las y los estudiantes normalistas; y los presentan ante la sociedad como escoria que no merecen ser tomadas en cuenta y menos resolverles sus demandas a través del diálogo” acusó la Coordinadora Nacional.

En el pronunciamiento, la organización explicó que las jóvenes de la normal de Teteles, se vieron orilladas a movilizarse ante la negativa del gobernador a recibirlas para dialogar; cuando realizaban actividad de difusión en la caseta de Cuapiaxtla, la Guardia Nacional y la Policía Estatal dieron orden de avanzar a los vehículos trayendo consigo que dos jóvenes fallecieran

De entonces a la fecha, el gobernador se ha negado a recibirlas, motivo por el cual decidieron movilizarse nuevamente y establecerse en plantón de no ser recibidas por el gobernador

“Como todo gobierno, que de fondo no respeta la diversidad de pensamiento y menos le exijan derechos mediante un plantón; el gobierno poblano decidió reprimir la protesta pacífica deteniendo a 32 jóvenes de diversas normales del país. Los actos represivos son los mismos que en la época del gobierno de Moreno Valle, los cuales solo agravan la conflictividad social en lugar de resolverla”

Aseguraron que un gobierno que se asuma democrático, no debe gobernar con la vieja política del garrote y la zanahoria, sino con apertura democrática. Dialogar con las estudiantes no es un acto de debilidad sino de apertura democrática, resolverles sus demandas no es un acto de debilidad sino de justicia.

La Coordinadora hizo un llamado al gobernador Miguel Barbosa; para que se siente a dialogar con las estudiantes de la normal de Teteles. “Basta de seguir gobernando con la estúpida premisa de “no negociar bajo presión” como lo han hecho sus antecesores”.