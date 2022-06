“Democratización” de la vía pública, negocio que respalda Coparmex

Por Alexis Lira y David Celestino

A pesar de las inconformidades de los vecinos capitalinos por la instalación de parquímetros, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Puebla defendió el proyecto impulsado por el Ayuntamiento que encabeza Eduardo Rivera Pérez.

El presidente de Puebla de la Coparmex, Rubén Furlong Martínez, aseguró que algunos locatarios del Centro Histórico están de acuerdo con el hecho de que se cobre por un espacio de estacionamiento en la vía pública.

Consideró que desde que fueron instalados, el pasado 3 de junio, “han funcionado bien” y han mejorado la democratización del espacio público, ya que ahora, aseguró, los poblanos no tienen problemas en encontrar un lugar para su vehículo.

Aunque Furlong Martínez afirmó que los parquímetros pueden mejorar su servicio, descartó que se vayan a ampliar las cuatro horas disponibles para los trabajadores que requieran ocupar los espacios por más tiempo.

Asimismo, aplaudió que este tema esté generando “desacuerdos” entre la población, ya que, dijo, se abrirá el diálogo y permitirá que surjan alternativas para su mejora.

En días recientes, las protestas de los vecinos del Centro Histórico, como de la colonia El Carmen, han aumentado. El pasado lunes, denunciaron que no fueron tomados en cuenta para el programa de «Estacionamiento seguro», ya que está afectando a varios negocios que requieren usar los espacios por un periodo prolongado.

Además, los inconformes acusaron que el Ayuntamiento de Puebla los ha acosado, enviando elementos de la Policía Municipal, ante las diferentes manifestaciones en contra de los parquímetros.

📣 #Puebla | Los vecinos en contra de la instalación de parquímetros no aceptarán una extensión del horario. Demandan la cancelación del programa. Mantendrán la colocación de lonas donde se manifiestan en contra. Vía: @DavidCelest pic.twitter.com/YEvkdEgju4

El gerente del Ayuntamiento, Adán Domínguez Sánchez, dijo que las protestas en contra de los parquímetros por parte de vecinos de El Carmen buscan sacar «raja política».

Pese a las inconformidades, el funcionario municipal sentenció que no habrá cambios en el programa o extensión del periodo sin multas, al señalar que un mes «es tiempo de sobra» para «acostumbrarse» al nuevo impuesto.

En entrevista, señaló que las protestas son respaldadas por «personajes de Morena», quienes buscan sacar raja política de los vecinos, quienes consideran un amparo para frenar los parquímetros.

«Hay personajes de Morena que están metidos en este supuesto descontento, lo vemos, ahí están algunos regidores, algún diputado, un exregidor y es lamentablemente que se presten a este juego político», mencionó en relación al morenista Edson Cortés, presente en las protestas realizadas el lunes en el parque de El Carmen.

«No nos intimidarán estos personajes de Morena (…) Hacemos algo que ellos no hicieron, algo que no pudieron hacer, su partido tenía hecho un asco el Centro Histórico, no tienen calidad profesional ni calidad moral para utilizar este tema de manera política»