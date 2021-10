Descarta Cecilia Anaya bajas de alumnos por litigio de la Udlap

Cecilia Anaya Berrios, rectora de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), designada por el patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, descartó que el actual litigio que sostiene la asociación por el control de su patrimonio haya causado la deserción de algún alumno en Puebla o extranjero.

En entrevista este jueves, luego de la firma de un convenio para el otorgamiento de becas con la Cámara de la Industria y Transformación (Canacintra), la doctora contestó que este asunto no causó bajas de matrícula, sin ahondar al respecto.

En conferencia de prensa comentó que para el segundo periodo del año, otoño 2021, las inscripciones tuvieron una cifra «histórica», al lograrse:

10 mil 118 estudiantes inscritos, a nivel licenciatura y posgrado.

Cuestionada respecto a la operación de la universidad, Anaya Berrios, indicó que las clases se mantienen en linea, ante la ocupación policial del campus desde marzo de este año, cuando se cumplió una orden judicial para asegurarlo.

Comentó tampoco ha habido despidos, por lo que se mantiene a más de 2 mil 100 personas, quienes aún laboran y han recibido sus remuneraciones «sin mayores contratiempos».

Sin condiciones para equipo Aztecas

Respecto a la no participación del equipo de fútbol americano de la universidad, los Aztecas, la rectora comentó que no se concretó al no contar con instalaciones, pues debían usar el estadio dentro del campus, ademas de dar hospedaje y alimentación.

Aseguro que no habrá perdidas económicas al no competir en esta temporada, mientras que los alumnos becados por deportes aún recibirán sus apoyos.

La respalda Canacintra

El presidente de la Canacintra en Puebla, Luis Espinosa Rueda, respaldo a Anaya Berrios, como la rectora de la universidad , al hacer a un lado el litigio por la fundación Udlap, aunque se refirió al patronato que preside Margarita Jenkins de Landa como «el legítimo».

Espinosa Rueda se unió a la exigencia de la antigua administración a que se respete el fallo judicial, por el que se ordena la restitución del campus a la fundación, a fin de que se retomen las clases presenciales.

También lee: Exige Canacintra solución al conflicto en la UDLAP

Ante la firma del convenio de becas, comentó que este acuerdo se hace entre la Cámara y la universidad desde 2011, en el cual se dan apoyos del 30 por ciento a licenciaturas, 40 a ingenierías y 10 para Udlap consultores.

Desde este año, se han graduado 375 alumnos, de los cuales 278 fueron de licenciaturas y 97 maestrías.

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com