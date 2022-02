Desconfía López Obrador de autenticidad del INE como juez electoral

Por Claudia Guerrero/Agencia Reforma/Redacción El Ciudadano México

El presidente México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que a pesar de los recursos con los que cuenta, en el Instituto Nacional Electoral (INE) actúan por consigna y no como auténticos jueces.

El mandatario hizo este señalamiento al ser cuestionado sobre si con la reforma electoral que plantearán buscarán acotar los presupuestos excesivos del INE.

López Obrador también cuestionó que haya grupos de periodistas defendiendo al INE e incluso algunos señalando que en México no hay democracia por culpa del presidente.

«Salió una revista inglesa que no hay democracia ahora, que había más democracia con Calderón y Peña que ahora, imagínense cuando nos robaron la Presidencia había más democracia que ahora, pero también no dice, y es una revista supuestamente seria, The Economist, y no dice que hay un Instituto Electoral supuestamente independiente, no la culpa es del Presidente, ¿en qué quedamos? Yo que tengo que ver con el Instituto Electoral (…)»