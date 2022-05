Día Mundial de las Abejas: ¿sabes por qué son vitales para los ecosistemas?

Este 20 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Abejas. La fecha fue declarada por la Organización de las Nacionanes Unidas con el fin de concientizar sobre la importancia de estos polinizadores para el ecosistema y para la misma vida humana.

Si piensas que las abejas son molestas, estás muy equivocado. Casi el 90 por ciento de las plantas y flores en el planeta depende de esta especie y, en general, de los polinizadores. La polinización es un proceso fundamental para la supervivencia de los ecosistemas, por ello las abejas son una de las especies más importantes del planeta.

El Día Mundial de las Abejas se conmemora desde el año 2017. Se estableció que fuera el 20 de mayo porque ese día nació Anton Jansa, pionero en técnicas modernas de apicultura en Eslovenia. Anton, reconoció a estos insectos por su habilidad para trabajar arduamente.

Por otro lado, Eslovenia también demandó instaurar la fecha a la ONU debido al número de especies en peligro de extinción.

El objetivo del Día Mundial de las Abejas es llamar la atención de la población mundial acerca de la importancia de estos pequeños seres. Asimismo, se busca también proteger a las abejas, pues actualmente enfrentan problemas relacionados con la extinción. La agricultura intensiva, el cambio climático y la desaparición de los hábitats son su principal amenaza.

Sin las abejas no hay polen, y sin el polen no hay plantas. Sin ellas la mayoría de frutos, flores y semillas desaparecerían para siempre. Ahora que conoces la importancia del Día Mundial de las Abejas, no dudes en repetar esta especie y cuidarla.

Foto: Agencias

