Diputado federal poblano fue víctima de fraude; con su número pedían hasta 45 mil pesos

Puebla, Pue. 25 de octubre 2021. Raymundo Atanacio Luna, diputado federal por Tepeaca perteneciente a la bancada de Morena, fue víctima del delito de fraude, ya que su número telefónico fue clonado para intentar extorsionar a sus contactos, entre ellos su compañera de partido y exdiputada Paola Ruiz García, quien depositó 25 mil pesos a la cuenta de un tercero, según denunció el legislador.

En rueda de prensa, el diputado explicó que el pasado fin de semana, el dejó de tener acceso al servicio de mensajería Whatsapp desde su celular, pero desde su número enviaron mensajes a todos sus contactos en los que solicitaron apoyos económicos debido a presuntos problemas económicos. A quienes aceptaban les facilitaron un número de cuenta para realizar los depósitos bancarios por no menos de 45 mil pesos.

“Esto puede pasarnos a cualquiera de nosotros. Yo se los explicó como experiencia. Por ejemplo, al diputado Carlos [Augusto Pérez Hernández] le pidieron 15 mil pesos para resolver mi problema. A Paola Ruiz le pidieron 45 mil y pudo depositar 25 mil,” lamentó.

Añadió que el pago realizado por la exlegisladora puso ser inhabilitado, por lo que no se perdió nada. Tampoco señaló a alguien en particular por el hecho, pero ya presentó la denuncia correspondiente ante la Policía Cibernética y la Fiscalía General de Puebla (FGE), misma que quedó registrada en la carpeta de investigación por “el delito del fraude y lo que resulte”.

Registro ante el SAT para jóvenes es por su protección

En otro tema, el diputado Atanacio Luna se refirió a particularidades de la reforma fiscal que se concretó la semana pasada. Al respecto, destacó que fueron cinco las reformas que se aprobaron en la Miscelánea Fiscal 2022: La Ley de impuesto sobre la renta; la Ley del impuesto al valor agregado; el Código Fiscal de la Federación; la Ley del impuesto especial sobre producción y servicios; y la Ley Federal del impuesto sobre automóviles.

El objetivo de registrar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a los jóvenes de 18 años es evitar que sean víctimas de fraudes o empresas fantasma. El tener control de su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) permitirá a las autoridades rastrear actividades ilícitas en su contra, como la mal utilización de sus nombres, señaló Carlos Augusto Pérez Hernández, diputado federal por Morena.

“El tema de que sean grabados es absolutamente falso. Esa es una situación que ha utilizado Acción Nacional. Lo que platicamos con autoridades del SAT es que serán grabados siempre y cuando estén realizando actividades fiscales, como cualquiera de nosotros,” resaltó.

El registro por parte de los mayores de 18 años ante el SAT será obligatorio, pero no existirán sanciones para aquellos que no lo hagan, pues ese punto fue eliminado de la Miscelánea Fiscal 2022, luego de que Morena cediera a algunas presiones por parte de la oposición durante la discusión en lo particular del tema en la Cámara de Diputados.

