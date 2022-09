Diputado morenista defiende regulación de cuotas escolares

El diputado local de Morena, Eduardo Castillo López, defendió su iniciativa para regular las cuotas escolares en instituciones públicas y privadas, que contará con el apoyo de la comisión de Educación en el Congreso de Puebla.

En entrevista, aseguró que analiza de fondo la Ley de Educación del Estado de Puebla, para descartar que los cobros sean ilegales, como muchos padres de familia aseguran.

Comentó que la iniciativa será presentada cuando inicie el próximo periodo legislativo y tendrá mesas de trabajo con la Asociación de Padres de Familia, para conocer sus necesidades y el motivo para establecer las tarifas de inscripción.

Castillo López resaltó que todas las iniciativas que ha presentado en el Legislativo surgen por peticiones ciudadanas, entre ellas reformas en materia penal, de protección para mujeres, adolescentes y menores; atención a los migrantes y defensa del campo.

“Cualquier reforma que yo presento es porque me siento a hacer mesas de trabajo, no porque son inventos míos. Hoy en día no podemos inventar cosas. Vamos a revisar todo”