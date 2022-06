Diputado panista acusa a Armenta de usar el tema del crédito para promocionarse para 2024

El diputado local panista Eduardo Alcántara Montiel calificó como “mentiras” los señalamientos que el senador Alejandro Armenta Mier realizó en contra del alcalde Eduardo Rivera Pérez, respecto a la solicitud de un crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) por 160 millones de pesos.

Destacó que la postura del senador tiene fines políticos, pues con la politización del tema podría ganar adeptos y simpatizantes para convertirse en el candidato a gobernador por Morena, de cara al proceso electoral 2024.

El día de ayer, Armenta Mier aseguró que la adquisición de deuda pública afectará a los poblanos, toda vez que Rivera Pérez «recibió la administración sin deuda, con un presupuesto de 5 mil 244 millones 271 mil 526 pesos para este año».

Alcántara Montiel respondió que ese “pago de deuda” no fue voluntario y se debió al subejercicio que la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco tuvo durante su gestión, por la “ineficiencia de su gobierno”, pues en términos de la Ley de Disciplina Financiera el sobrante se destinó al pago de pasivos.

Añadió que los comentarios de los perfiles de Morena son infundados, pues en diciembre de 2021 el Congreso del Estado aprobó por unanimidad que los 217 ayuntamientos pudieran acceder a una línea de crédito con Banobras; además, tiene que pagarse antes de que termine la gestión de quien solicita los recursos.

“Esto es más como un adelanto de recursos que no afectan las finanzas. Que tengan la conciencia tranquila, que no le busquen tres pies al gato. Al final de cuentas creo que es más bien la intención de quien quiere adelantarse en la sucesión de 2024, y aprovechar un tema que es de trámite y que en su momento no vi objeción por parte de Morena”

Eduardo Alcántara Montiel

Diputado local por el PAN