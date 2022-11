Diputados locales piden investigar el salón Country por intoxicación de jóvenes

Por Anaid Piñas, Alexis Lira y David Celestino

Tras el caso de intoxicación de un grupo de jóvenes en el Country Club de San Manuel, el gobernador Miguel Barbosa Huerta acusó al Ayuntamiento de Puebla por no regular la operación de los salones sociales, en tanto, diputados locales pidieron una investigación.

Al respecto, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, aseguró que hasta el momento, no se ha presentado ninguna denuncia por la supuesta intoxicación etílica que sufrieron los jóvenes que acudieron a una fiesta de Halloween. Aunque sus funcionarios dijeron no tener facultades para regular la venta de alcohol.

Los diputados locales Sergio Salomón Céspedes Peregrina del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Eduardo Alcántara Montiel del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron que se indaguen las razones del incidente para fincar responsabilidades, incluso clausurar el establecimiento.

El pasado viernes 4 de noviembre, se realizó una fiesta de Halloween en el Salón Country de San Manuel, en la ciudad de Puebla, en donde se reportó una presunta intoxicación de los asistentes con alcohol adulterado.

Entre los asistentes se encontraban alumnos de las preparatorias, Enrique Cabrera y 2 de Octubre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

En entrevista, el alcalde Eduardo Rivera Pérez señaló que la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial ya se encuentra analizando la situación, pero insistió que los padres de familia o los propios afectados deben presentar sus quejas ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Añadió que los organizadores del evento no se han comunicado con el Ayuntamiento de Puebla para aclarar la situación y pidió a la ciudadanía no caer en especulaciones hasta que concluyan las investigaciones, para tomar decisiones sobre la operación del lugar.

Rivera Pérez añadió que durante el desarrollo del evento no hubo presencia de elementos de Protección Civil o de inspectores municipales, ya que el gobierno de la ciudad no puede cuidar todas las reuniones de los poblanos, pues “son temas de corresponsabilidad”.

Durante su conferencia de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta lamentó que la Comuna no haya intervenido en la fiesta del pasado viernes, en el Country Club, en donde se cobró por acceder y por consumir bebidas alcohólicas.

Asimismo, acusó que este tipo de casos se han incrementado debido a la “corrupción” y omisión de los gobiernos municipales.

Barbosa Huerta pidió a la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Dpris) investigar a fondo el caso y este tipo de lugares que no tiene autorizados vender este tipo de bebidas.

“Se trata de un asunto donde se tiene que regular, que no nos quieran engañar, las autoridades municipales saben de qué se trató y es por corrupción porque los dejan funcionar (…) aquí se trató de una fiesta donde se vendían boletos, era negocio, le ordenó a Depris que se meta y me informe y le digo al Ayuntamiento que no haga que no entiende las cosas, ¿qué quieren que se mueran poblanos?”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla