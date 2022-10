Ediles encarcelados, prófugos y «en la mira», a un año de gestión

Tres alcaldes detenidos y uno prófugo de la justicia, patrullas quemadas, obras millonarias colapsadas y linchamientos, entre otras irregularidades, son los resultados del primer año de trabajo de algunos de los 217 presidentes municipales del estado de Puebla.

La administración que inició en octubre de 2021 (y concluirá en 2024), al momento, suma tres presidentes municipales en prisión señalados por diferentes delitos como ejercicio indebido de funciones públicas, delitos contra el funcionamiento del sistema de seguridad, delitos de encubrimiento y omisión, ejercicio indebido de sus funciones públicas, relación con grupos delincuenciales, así como enriquecimiento ilícito.

El primer preso es José Alejandro N, (José Alejandro Martínez Fuentes), presidente municipal reelecto de Quecholac por el partido Pacto Social de Integración (PSI), capturado 19 días antes de prolongar su mandato, es decir, el 27 de septiembre de 2021. Fue asegurado por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

El edil es acusado por el presunto ejercicio indebido de sus funciones públicas, así como delitos contra el funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública en su demarcación, además, se conoce que es hermano de Antonio Valente Martínez Castillo, alias “El Toñín”, señalado como uno de los principales líderes criminales en la región, denominada como el “Triángulo Rojo”.

Aunado a ello, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante su último año (2021), de su primera administración al frente del municipio (2018-2019), se registraron 30 reportes de robo a transportista, uno de los principales delitos que aquejan a la población de Quecholac.

Actualmente, José Alejandro N, permanece recluido en el Penal de Tepexi de Rodríguez, en tanto que la administración municipal recayó en su cuñado y suplente, José Luis Peregrina Flores, quien además es el apoderado legal de “El Toñín”.

Vinculan con el crimen a edil de Acatlán

Arturo N (Arturo Cacija Gómez), alias “El Foco”, presidente municipal de Acatlán de Osorio por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) fue aprehendido el 9 de mayo de 2022 por elementos de la Fiscalía General del Estado y la Agencia de Estatal de Investigación.

Ocho días después, el 17 de mayo, el fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, confirmó que el edil estaría relacionado con diferentes grupos delincuenciales que operan en la región, por lo que se le imputaron los presuntos delitos de encubrimiento, omisión y ejercicio indebido de sus funciones públicas.

Además, Arturo N fue señalado por probablemente haber otorgado identificaciones falsas para el funcionamiento oficial de 27 supuestos policías municipales, los cuales no estarían acreditados para la operación como uniformados, quienes también fueron asegurados por su presunta participación en el asesinato del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Héctor García Álvarez y su familia.

“El Foco” habría sido liberado el 5 de julio al solicitar la reposición de su proceso legal, no obstante, al salir del Centro de Justicia Penal de Izúcar de Matamoros fue reaprehendido por agentes ministeriales, ahora por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Tras su detención, Arturo N solicitó al cabildo una licencia de 90 días para continuar con su proceso legal, el cual le aprobaron el 6 de junio, no obstante, el 21 de agosto presentó su renuncia como presidente municipal, dejando al frente del Ayuntamiento que desde el momento de su aprehensión registra seis homicidios, a su suplente, Pedro García Núñez.

Por otra parte, Miguel Ángel N (Miguel Ángel Maceda Carrera), alcalde de Piaxtla por el Partido del Trabajo (PT) fue detenido el pasado 6 de julio también por elementos de la Fiscalía General del Estado en un operativo en el municipio de Acatlán de Osorio.

El munícipe estaba siendo investigado por su presunta omisión en la muerte de Ángel Tigre Aquino, de 45 años de edad, el 14 de junio, supuestamente a manos de la Policía Municipal de Piaxtla quien permanecía detenido desde el 11 de junio de 2022, acusado por el presunto delito de violencia familiar.

Tras este hecho, personal forense adscrito a la Fiscalía General del Estado determinaron que la causa de su deceso fue por un traumatismo craneoencefálico y un edema encéfalo, las cuales evolucionaron en una hemorragia subaracnoidea, es decir, sangrado cerebral, provocado por una contusión producida por los uniformados.

Así mismo, durante las investigaciones, fueron decomisados armamento y bienes de los elementos implicados en el caso, de los cuales, por cierto, hasta el momento se desconoce su identidad y paradero, pues se habrían ido del municipio.

Incluso, habitantes de Piaxtla señalaron que su alcalde también “desapareció” del lugar hasta el momento de su aprehensión, no obstante, el pasado 3 de octubre, el cabildo aprobó ampliar la licencia de Miguel Ángel N -recluido en el Penal de San Miguel- para permanecer en el cargo 90 días más, quedando Óscar Vidal Vélez como presidente suplente.

Logra escapar alcalde de Quimixtlán

Algunos presidentes municipales lograron evadir -hasta ahora- a la justicia, es el caso de Armando N (Armando Pimentel Gómez) edil de Quimixtlán a quien el 19 de septiembre, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta aseguró, estaba bajo investigaciones a cargo de la Fiscalía General del Estado por presuntos nexos con el crimen organizado.

El 31 de agosto personal de la Fiscalía General del Estado aseguró a todos los policías municipales, de los cuales, obtuvieron la vinculación a proceso de 14 de ellos por los presuntos delitos de usurpación de funciones y uso indebido de uniformes.

Por lo anterior, Armando N de quien no se sabe su paradero, solicitó al Cabildo una licencia definitiva a su cargo como presidente municipal, por lo que el pasado 3 de octubre nombraron a su primo José Martínez Pimentel como alcalde suplente.

Matan a Ministeriales en Tecamachalco

El 19 de noviembre, tres agentes ministeriales fueron asesinados en el municipio de Tecamachalco por policías del municipio, que posteriormente fueron detenidos, incluido el titular de la Secretaría de Seguridad, Alejandro Santizo.

Tecamachalco es una de las ciudades más violentas, de enero a agosto de 2022 tiene un registro de 22 homicidios dolosos.

La administración de Carlos Ignacio Mier Bañuelos de Morena, hijo del diputado federal Ignacio Mier Velazco y hermano de la diputada local Daniela Mier Bañuelos, se ha caracterizado por la violencia, esta semana se dio a conocer la muerte de un joven y la desaparición de ocho artesanos de la región.

Pedradas contra Norma Layón por tanque de agua

Por su parte, Norma Layón Aarun, presidenta municipal de San Martín Texmelucan reelecta por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue desalojada de la junta auxiliar de San Baltazar Temaxcalac a pedradas el pasado 14 de septiembre por pobladores, luego del colapso de un tanque de agua que provocó la muerte de dos personas.

La obra (de 2 millones de pesos), habría sido reinaugurada apenas dos días antes, el 12 de septiembre, sin cumplir la normatividad. De acuerdo con el gobernador Miguel Barbosa, no se contaba con los permisos de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (Ceas)

Layón Aarun acudió al sitio para dialogar con los habitantes, no obstante, el asegurar que las víctimas habrían muerto por estar ingiriendo bebidas embriagantes provocó la inconformidad de los pobladores, quienes decidieron correr del lugar a pedradas a la alcaldesa.

Este fin de semana, fue detenido Julio César N —quien se desempeñaba como secretario de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente municipal— porque ordenó activar la bomba de agua del tanque, previo a su desplome. Asimismo, fue puesto a disposición, Heriberto N, exdirector de Protección Civil, porque no cumplió con sus obligaciones de vigilancia en torno a la obra antes y después de su colapso.

Edil de Coyomeapan trabaja en otro municipio

Uno de los municipios en conflicto es Santa María Coyomeapan, demarcación en la que su alcalde, Rodolfo García López, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no se presentó a trabajar durante los primeros meses de su administración.

García López, quien despacha desde una de sus residencias en el municipio de Tehuacán, es esposo de la diputada federal por el PT, Araceli Celestino Rosas, cuya familia lleva 11 años al frente de Coyomepan, por lo que los habitantes rechazan su administración como edil.

El pasado 9 de mayo se registró un enfrentamiento entre elementos policiacos y un grupo de pobladores inconformes con el Ayuntamiento local, provocando la muerte de tres personas, identificadas como Teófilo Barrera Arellano y Marcelo Carrera Reyes, así como Omar Herrera, de 15 años de edad.

Conmociona linchamiento en Huachinango

El pasado 10 de junio se registró el linchamiento de un hombre identificado como Daniel Picazo Hernández en la junta auxiliar de Papatlazolco perteneciente al municipio de Huauchinango, a cargo de Rogelio López Angulo emanado del Partido Verde Ecologista de México.

Daniel Picazo, de 31 años de edad, fue confundido con un presunto “robachicos” por un grupo de pobladores. Su crimen conmocionó al país y recordó su labor como exasesor jurídico del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados.

Violencia en Chiautla y Calpan

El pasado 4 de septiembre habitantes de Chiautla de Tapia vandalizaron las instalaciones de la presidencia municipal para pedir la renuncia del presidente municipal Reyes Miranda Hernández (Morena y el PT) a quien acusaron por haber encubierto el presunto asesinato de un joven llamado Luis Ángel por policías locales días antes, el 20 de agosto.

No obstante, el alcalde habría ordenado a sus elementos policiacos disolver la protesta atacando a los manifestantes con gases lacrimógenos, lo que ocasionó la molestia de los habitantes, quienes minutos más tarde respondieron ingresando a la presidencia municipal para vandalizar sus instalaciones así como vehículos oficiales del DIF y patrullas en respuesta al presunto ataque.

Cabe señalar que derivado de la muerte de Luis Ángel, personal de la Fiscalía General del Estado comenzó una investigación a la Policía Municipal de Chiautla de Tapia, en la que determinaron que los elementos de dicha corporación carecían de permisos para portar armas de fuego, por lo que el control de la demarcación recayó en la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

En tanto, el 2 de octubre pobladores de San Andrés Calpan, municipio a cargo de Fernando Castellanos Hernández de Movimiento Ciudadano (MC) quemaron un par de patrullas de la policía local después de la liberación de tres presuntos delincuentes.

La inconformidad de los habitantes de Calpan se debió a la liberación de un presunto ladrón, el cual fue entregado a las autoridades locales, pero los dejaron en libertad.

En respuesta, los pobladores, quienes golpearon un par de patrullas con piedras y palos para posteriormente prenderles fuego para exigir la renuncia del edil Fernando Castellanos Hernández.

Protestas constantes en Atlixco

La falta de seguridad, agua potable y obras públicas, son las constantes quejas en contra de la alcaldesa de Atlixco (PT), Ariadna Ayala.

A su vez, habitantes de Atlixco aseguraron el 19 de junio que juntarían firmas para pedirle a las autoridades estatales la destitución de Ariadna Ayala Camarillo por cometer presuntos actos de represión, amedrentamiento, intimidación y violencia.

También por las presuntas denuncias de sus funcionarios por presuntos hechos de acoso sexual, además de presuntamente reprimir a los pobladores que abiertamente se pronunciaron en contra de la presidenta municipal.

Juan C. Bonilla autoriza operación de Bonafont

La madrugada del 15 de febrero de 2022, elementos de la Guardia Nacional desalojaron a integrantes del colectivo Pueblos Unidos, así como a un grupo de habitantes del municipio de Juan C. Bonilla que tenían tomadas las instalaciones de Bonafont radicadas en la junta auxiliar de Santa María Zacatepec desde marzo de 2021.

Los manifestantes acusaron a la empresa de dañar los mantos acuíferos de la zona por la sobreexplotación del agua, por lo que se negaban a su operación en los últimos meses de la administración municipal 2018-2021 encabezada por Joel Lozano Alameda.

No obstante, a pesar de que la empresa anunció el 1 de marzo de 2022 que no volverían a operar en la región, habitantes de Santa María Zacatepec acusaron el pasado 29 de mayo al presidente municipal de Juan C. Bonilla, José Cinto Bernal, emanado del PRD y el PAN de autorizar la reapertura de la planta.

El 26 de septiembre la empresa Bonafont reabrió sus puertas causando la molestia de los habitantes del municipio, quienes acusan a la planta de presuntamente dañar los mantos acuíferos de la zona por la sobreexplotación del agua.

Puebla y su zona conurbada también rechazan a sus alcaldes

Por otra parte, un sector de la población de la ciudad de Puebla ha mostrado su rechazo al presidente municipal por el PAN, Eduardo Rivera Pérez por algunas medidas como la implementación de parquímetros en el Centro Histórico o el supuesto «derroche» de más de 594 millones de pesos en campañas de publicidad y comunicación social con la finalidad de promocionar su imagen de cara a las elecciones de 2024.

No obstante, este rechazó no es exclusivo del alcalde capitalino, pues su compañero de partido, Edmundo Tlatehui Percino, presidente municipal de San Andrés Cholula quien, por ejemplo, el 5 de agosto inauguró un tope con su nombre.

Asimismo, Paola Angón Silva, presidenta municipal de San Pedro Cholula, fue acusada por destinar recursos del municipio para el PAN, aumentar el costo de patrullas y su intromisión para desaparecer el sindicato “Luis Cabrera”.

Por su parte, representando a Morena, el presidente municipal reelecto de Amozoc, Mario de la Rosa Romero, ha sido señalado del mal uso del dinero público. De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado (ASE) no ha comprobado el uso de 67 millones 145 mil 697 pesos durante su primera administración comprendida de 2018 a 2021.

La violencia

La inseguridad es uno de los problemas de los municipios, de acuerdo con cifras oficiales, en Tehuacán, a cargo de Pedro Tepole Hernández del PT, se reportaron de enero a agosto de 2022 un total de 26 homicidios dolosos con arma de fuego.

En Acatzingo presidido por el morenista Abrahan Martínez Jiménez sumó en los primeros ocho meses del año la cifra de 12 homicidios dolosos, en tanto, en Chietla encabezado por su compañero de partido Juan Gutiérrez Briones hubo 11 reportes de asesinatos violento.

Ilustración: Iván Rojas

