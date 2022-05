Eduardo Rivera descarta nueva denuncia contra la exalcalde Claudia Rivera

El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, desestimó el llamado del gobernador Miguel Barbosa Huerta, de presentar una nueva denuncia contra la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco por presuntas anomalías en su gestión

Lo anterior, pese a que el mandatario señaló un supuesto “acuerdo” entre la exfuncionaria de Morena y el exauditor Francisco Romero Serrano, por el cual habrían sido beneficiados en la entrega de despensas.

En entrevista, Rivera Pérez descartó presentar una nueva queja contra la expresidenta, al recalcar que ya hay más de 2 mil observaciones ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Contraloría municipal.

El edil resaltó que hay 200 investigaciones abiertas en el órgano de control interno municipal, por elloi aseveró que no ventilará los asuntos públicamente.

“No quiero ser reiterativo, los procesos son independientes, unos los que lleva la Auditoría, tenemos más de 2 mil observaciones presentadas, de estás 2 mil observaciones algunas fueron solventadas, pero más de mil no fueron resultas, dentro de esas mil 700 se han radicado 200 procesos, por lo que se han convocado a 45 exfuncionarios y funcionarios que tienen que ver”.

En este sentido, Rivera Pérez pidió “respetar” los procesos y la presunción de inocencia de los acusados, al declarar que «si hay responsabilidades, no tengo la menor duda de que presentará las denuncias correspondientes»

Para la segunda visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Puebla, en lo que va del 2022, el Ayuntamiento no ha sido contemplado para la reunión de seguridad, así lo dio a conocer el alcalde Eduardo Rivera Pérez.

Por segunda vez, la Comuna no fue contemplada en la visita del Ejecutivo federal, aunque Rivera Pérez adelantó que estará presente en el desfile del 5 de Mayo “por un tema de protocolo”

“Hasta el momento no he sido convocado a ninguna reunión, tengo entendido que seremos invitados al evento, es un tema de protocolo, pero en otro tema no hemos sido convocados, estaremos planteando la situación que estamos viviendo en Puebla”.

Eduardo Rivera Pérez

Presidente Municipal de Puebla