Eduardo Rivera ignoró a juntas auxiliares en programa «1,000 calles»

El Ayuntamiento de Puebla, a cargo del panista Eduardo Rivera Pérez, exhibió que no se realizó obra pública en las juntas auxiliares por parte de su programa estelar “1,000 calles” cuya inversión superó los 800 millones de pesos.

Durante su comparecencia ante Cabildo, el titular de Movilidad e Infraestructura, Edgar Vélez Tirado, reveló que las intervenciones de mantenimiento vial sí integran a todas las juntas auxiliares, pero son menores en puntos de la periferia, como en San Miguel Canoa en donde fueron sólo dos, mientras que en San Pedro Zacachimalpa y en Santa Maria Tecola, sólo 8.

Presumió que los puntos más beneficiados fueron la cabecera municipal y en las juntas auxiliares: San Baltazar Campeche y San Francisco Totimehuacán.

También informó que se destinó 362 millones 683 mil pesos para el mantenimiento de 19 vialidades, ubicadas en Puebla capital, en donde se intervinieron siete; San Baltazar Campeche, nueve, y en San Francisco Totimehuacan, tres.

Por lo anterior, el regidor de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Leobardo Rodríguez Juárez, cuestionó la falta de trabajos de mantenimiento en las juntas auxiliares restantes, señalando la prioridad del gobierno municipal de atender únicamente el Centro Histórico.

En respuesta, Vélez Tirado puntualizó que las mil calles que ha realizado hasta el momento el Ayuntamiento están ubicadas en:

Puebla capital: 386

Juntas auxiliares: 614

Mientras que en las juntas auxiliares, las obras fueron:

Ignacio Romero Vargas: 61

Ignacio Zaragoza: 10

La libertad: 7

La Resurrección: 18

San Andres Azumiatla: 7

San Baltazar Campeche: 189

San Francisco Totimehuacan: 215

Felipe Hueyotiplan: 5

San Jerónimo Caleras: 35

San Miguel Canoa: 2

San Pablo Xochimehuacan: 11

San Pedro Zacachimalpa: 2

San Sebastian de Aparicio: 42

Santa María Xonacatepec: 4

Santa Maria Tecola: 8

Santo Tomás Chautla: 3

No obstante, dichas cifras no coinciden, pues al sumarlas da un total de mil 005 calles, además de que la junta auxiliar San Baltazar Tetela reportó que no hubo obra, pero se desconoce si fue error del funcionario o no fue contemplada en el programa.

Cabe resaltar que en algunas de estas vialidades no se llevó a cabo el trabajo integral de mantenimiento, pues en algunas de ellas sólo se pavimentó, en otras se adoquinó y otras sólo fueron rehabilitadas.

Algunas de las acciones que se realizaron en las calles de dichas zonas fueron: recuperación de

la superficie de rodamiento, recuperación de banquetas y guarniciones, y mejorado de alumbrado público.

Aunado a lo anterior, Vélez Tirado expuso que por el programa de “1,000 calles”, el Ayuntamiento firmó 78 contratos, con una inversión de 850 millones sólo para los trabajos de pavimentación.

Ilustración y gráfico: Iván Rojas

