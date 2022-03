Eduardo Rivera llama a diálogo con mototaxistas de La Resurrección y la Secretaría de Movilidad

El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, hizo un llamado al diálogo a los mototaxis en La Resurrección con la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), ante la insistencia de operar, pese a que su servicio no está regulado.

Por lo anterior, el alcalde advirtió de posibles operativos en la junta auxiliar, con infracciones para las unidades que circulen “sin placas y sin regulación”, pues reiteró que de forma actual es ilegal.

En entrevista, Eduardo Rivera recalcó que será el Congreso local quien emita un reglamento para este servicio, ante la reciente aprobación de la nueva Ley de Movilidad estatal.

«El gobierno no tiene facultad en ello, hay una discusión en el Congreso del estado, hay una ley reglamentaria en proceso y hasta que no haya ley el gobierno no tiene competencias para ayudar, si es que el gobierno decide autorizarlos para acompañar en este proceso».

Eduardo Rivera Pérez

Presidente Municipal de Puebla