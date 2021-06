El gobernador denuncia amenazas a ejidatarios afectados por el socavón de Santa María Zacatepec

“Están los cheques a disposición, pero los tiene amenazados el comisario ejidal para no recibirlos. No se vale que esto esté ocurriendo”, declaró esta mañana el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, con respecto a las indemnizaciones destinadas para los ejidatarios que perdieron sus terrenos de cultivo y sus casas tras la aparición del socavón en el poblado de Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C Bonilla.

Aseguró que los propios ejidatarios se han acercado a él para manifestarle que es debido a estas presuntas amenazas que no cobran las indemnizaciones correspondientes, las cuales son para quienes pudieron acreditar la propiedad de dichos terrenos.

Miguel Barbosa aclaró que su administración no pretende imponer ningún desarrollo inmobiliario en la región y aseguró que apoya la lucha de esa comunidad en contra de la explotación desmedida del agua por parte de empresas como Bonafont. “Lo otro ya es inventar para hacer de este movimiento uno de reclamo social”, dijo sobre las protestas que continúan en la región.

Hoy, El Ciudadano documentó el éxodo que ha iniciado en Santa María Zacatepec debido al daño que presentan varias viviendas aledañas a la zona del socavón; esto debido a los hundimientos que se presentan en un perímetro mucho más grande que el que contempló en primera instancia el gobierno estatal.

El mandatario adelantó que informará en próximos días cuando se realice este pago.

Las fotomultas se quedan

Sobre el tema de las fotomultas, señaló que aunque la recaudación ha sido baja hasta el momento, la tecnología implementada está siendo útil para detectar vehículos robados.

“Las fotomultas se quedan porque están sirviendo para muchas cosas (…) No puede haber ciudad que no tenga este tipo de tecnologías”.

Relativo a este tema, adelantó que habrá reformas para castigar a los conductores que provoquen accidentes, ya sea por viajar a exceso de velocidad o por hacerlo en estado de ebriedad; esto último tras el accidente en Atlixco donde un conductor provocó la muerte de dos niños.

Secretario vacunador

El gobernador felicitó a José Antonio Martínez, secretario de Salud estatal, por su participación activa en la jornada nacional de vacunación. Barbosa informó que el médico, a la par de sus funciones al frente de la dependencia, ha llegado a vacunar hasta a 800 personas en un día.

En cuanto al reporte sobre la pandemia de Covid-19, Martínez García informó que en el estado hay 140 pacientes hospitalizados; 21 de ellos con ventilación mecánica.

El acumulado es de 12 mil 732 defunciones desde marzo de 2020; dos de ellas en las últimas 72 horas.

Hoy arranca en la capital la vacunación de primera dosis al sector de 40 a 49 años.

Aunque Cofepris aprobó el uso de la vacuna Pfizer en menores de 12 años, el secretario de Salud aclaró que aún no han recibido indicaciones del gobierno federal para aplicarla.