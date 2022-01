“El mensaje que deja el pequeño Tadeo”

“Mayorías y minorías tienen la obligación de debatir públicamente para formar e informar a la opinión pública; porque el debate en la Cámara, debe ser la exteriorización ante el pueblo, que es el tribunal que en última instancia tiene derecho a juzgar los actos políticos, de la manera como los miembros del poder legislativo conciben los problemas de la nación, y de la forma como cumplen sus funciones representativas respecto a la solución de los mismos.”

Adolfo Christlieb Ibarrola

Por Rafael Micalco

El pequeño cuerpo de Tadeo yace ya con sus familiares, en Puebla dejó mensajes que exigen ser atendidos.

El terrible hallazgo del cuerpo del recién nacido en el interior del penal en Puebla, debe ser analizado desde muchos puntos de vista, como representante popular y parte del poder legislativo me genera mucho compromiso, al igual que a los demás poderes: ejecutivo y judicial.

El silencio no ha sido la mejor estrategia, ante la escalada mediática del tema, el país debe en su conjunto, evitar que estos hechos así se vuelvan a dar, y cuando menciono al país, quiero referirme a todos, desde los ciudadanos, las organizaciones y los niveles de gobierno, todos.

No se puede politizar un hecho tan atroz como éste, pero tampoco se puede callar y pretender que el silencio de las respuestas a las exigentes interrogantes. Si bien, no soy partidario de juicio mediático, ante la falta de transparencia e información en el caso, no le ha quedado de otra a la opinión pública.

El gobierno, no solo debe realizar los ajustes que considere necesarios en la estructura de administración del penal y llevar ante la justicia a los probables responsables, también debe explicar los hechos y garantizar que los penales sean centros de readaptación y no centros de crimen.

Las asociaciones y organizaciones de la sociedad juegan un papel muy importante en la resolución de los problemas que aquejan a la sociedad, esta vez no fueron la excepción, probando así y una vez más la necesidad imperiosa del trabajo conjunto con las estructuras de gobierno, al igual, la apertura en los procesos legislativos para crear mejores marcos legales que ayuden a resolver problemáticas y prevenirlas.

Hoy los poblanos tenemos el reto mayor de mejorar la seguridad, por eso es importantísima su participación en los esquemas de seguridad, es momento de entender que el antídoto más eficaz para la delincuencia es que la sociedad esté organizada.

Es trabajo de los legisladores como representantes sociales, que el tema se discuta, se exponga y analice desde la perspectiva legislativa para contribuir a las medidas correctivas. El Congreso del Estado no puede dejar de asumir su papel de tribuna de la ciudadanía y su papel fiscalizador.

La delincuencia no tiene color, ni partido, ni género; es necesario que el responsable de seguridad pública en el estado y el fiscal general acudan a Congreso del Estado a informar sobre este doloroso hallazgo que tiene indignados a todos en el país.

Hago un respetuoso llamado a las fuerzas políticas a centrarnos el debate de soluciones para el futuro y no de culpables en el pasado; debemos entablar debates constructivos de propuestas y aplicar soluciones, de nada nos sirven debates estériles y polarizantes mientras la delincuencia sigue avanzando, este es sin duda, uno de los muchos dolorosos mensajes que nos dejan los restos del pequeño Tadeo.

Descanse en Paz, mis condolencias a sus padres y familiares.

