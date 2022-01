El Poder del Perro y Amor Sin Barreras triunfan en los Globos de Oro

Boicoteados por Hollywood y en medio de un mango pico de pandemia, los Globos de Oro menos glamorosos de la historia declararon como los más ganadores de su ceremonia 79 a las películas El Poder del Perro y Amor Sin Barreras, y la serie Succession (todos con tres estatuillas cada uno).

Sin alfombra roja ni transmisión televisiva en vivo, pues la cadena NBC le suspendió el apoyo tras un escándalo de corrupción y falta de inclusión en su organigrama, la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood (HFPA) tuiteó la «gala».

Desde un salón del Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, sede tradicional de los galardones, los miembros de la HFPA se reunieron discretamente y anunciaron a los ganadores en redes sociales durante poco menos de dos horas.

Despojados del apoyo de las grandes agencias de artistas en la Meca del Cine, los Globos sólo contaron con dos estrellas, quienes mandaron videos respaldando su vocación apoyo a los talentos jóvenes y a la cinematografía.

El Poder del Perro se fue con los reconocimientos de Mejor Película, Dirección (Jane Campion) y Actor de Reparto (Kodi Smit-McPhee); Amor sin Barreras se llevó Película Musical o Comedia, Actriz (Rachel Zegler) y Actriz de Reparto (Ariana DeBose) en ese apartado.

Will Smith (Rey Richard) obtuvo galardón por Mejor Actor y Andrew Garfield (Tick, Tick…BOOM!), Actor en Película Musical o Comedia; mientras que Nicole Kidman, por Being the Ricardos, triunfó como Mejor Actriz. Drive My Car, drama japonés, fue nombrada Película en Idioma Extranjero, y Encanto, que honra la cultura colombiana, Película Animada.

En la rama televisiva, Succession se fue a casa con Mejor Drama, Actor (Jeremy Strong) y Actriz de Reparto (Sarah Snook); Hacks fue nombrada Mejor Musical o Comedia; y The Underground Railroad, Serie Limitada.

La industria esperaba que los Globos de Oro de 2022 se cancelaran tras el escándalo, pero la HFPA se empecinó en llevarlos a cabo, asegurando que el interior de la asociación había sido sometido a una profunda reforma.

Esta es la lista completa de ganadores de los Globos de Oro 2022:

CINE

Mejor película de drama: “The Power of the Dog”.

Mejor película musical o de comedia: “West Side Story”.

Mejor director: Jane Campion, “The Power of the Dog”.

Mejor actriz, drama: Nicole Kidman, “Being the Ricardos”.

Mejor actor, drama: Will Smith, “King Richard”.

Mejor actriz, musical o comedia: Rachel Zegler, “West Side Story”.

Mejor actor, musical o comedia: Andrew Garfield, “Tick, Tick…Boom!”

Mejor actriz de reparto: Ariana DeBose, “West Side Story”.

Mejor actor de reparto: Kodi Smit-McPhee, “The Power of the Dog”.

Mejor película en lengua extranjera: “Drive My Car” (Japón).

Mejor cinta animada: “Encanto”.

Mejor guion: Kenneth Branagh, “Belfast”.

Mejor música original: Hans Zimmer, “Dune”.

Mejor canción original: “No Time to Die”, Billie Eilish, Finneas O’Connell, “No Time to Die”.

TELEVISIÓN

Mejor serie de drama: “Succession”.

Mejor serie de comedia o musical: “Hacks”.

Mejor serie limitada o película hecha para TV: “The Underground Railroad”.

Mejor actriz, serie de drama: Michaela Jaé Rodriguez, “Pose”.

Mejor actor, serie de drama: Jeremy Strong, “Succession”.

Mejor actriz, serie de comedia o musical: Jean Smart, “Hacks”.

Mejor actor, serie de comedia o musical: Jason Sudeikis, “Ted Lasso”.

Mejor actriz, serie limitada o película hecha para TV: Kate Winslet, “Mare of Easttown”.

Mejor actor, serie limitada o película hecha para TV: Michael Keaton, “Dopesick”.

Mejor actriz de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: Sarah Snook, “Succession”.

Mejor actor de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: O Yeong-su, “Squid Game”.

