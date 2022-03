El salario de los trabajadores no debe tocarse, es sagrado: AMLO

El salario de los trabajadores no debe tocarse, es sagrado, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. De esa forma reprobó el contenido de la iniciativa que permitiría a los acreedores cobrar del salario de los trabajadores, sin su autorización. Y de aprobarse en el Senado, dijo que la vetará.

No estoy de acuerdo con esa reforma, no creo que deba embargarse el salario de los trabajadores; bajo ninguna circunstancia, nadie puede apropiarse de la nómina del trabajador, es lo que permite el sustento de la familia. Ningún banco debe hacerlo, ninguna institución financiera y el gobierno no debe prestarse a eso.

El mandatario manifestó su incredulidad, pues no creo que nadie consciente, un legislador, apruebe eso, creo que no se profundizó en el tema.

–¿La vetaría? –se le preguntó.

–Si se aprobara, sí –replicó.

Por otra parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reaccionó un día después a la aprobación en la Cámara de Diputados de la iniciativa que crea la figura de cobranza delegada , la cual faculta a los patrones a descontar el pago de créditos de nómina, antes de cubrir el salario de los trabajadores.

Después de que el Presidente rechazó la propuesta esta mañana y advirtió que vetaría la reforma si fuese avalada en el Senado, la STPS concluyó, con la oportunidad requerida, que la Ley Federal del Trabajo es clara: No pueden ser embargados los salarios de los trabajadores .

